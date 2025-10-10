Sorpresa en el próximo cartel del Benidorm Fest. Dora Postigo, la hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, es una de las candidatas para participar en este certamen musical. Aunque aún es incierta la participación de España en Eurovisión -ya que RTVE anunció in extremis que, si asistía Israel, se retirarían del festival-, el concurso de talentos en esta localidad de la provincia alicantina, sigue su curso. La cadena pública ya ha anunciado quiénes serán los artistas que aspirarían a volar hasta Viena -en el caso de que finalmente el país tenga representación-, y entre los que se encuentra la descendiente de la eterna Bimba.

La propuesta de Dora Postigo

Sabido es que el clan Bosé es una familia de artistas. La música siempre ha formado parte de sus vidas -véase el ejemplo de Miguel Bosé o Palito Dominguín- y todo apunta que una próxima generación mantendrá el legado sobre los escenarios. Este es el caso de Dora, la hija de Bimba. La joven de 21 años se ha lanzado a esta nueva aventura que lleva preparando mucho tiempo, pues con tan solo cinco años ya aprendió a tocar el piano y a los nueve compuso sus primeras letras. No será esta, además, la primera vez que Dora aparezca en la pequeña pantalla para mostrar su faceta como cantante, pues en 2020 fue invitada a Operación Triunfo, donde interpretó Ojos de serpiente, uno de sus singles.

Dora Postigo en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Cinco años después, la madrileña volverá a hacer gala de su voz en la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebrará los días 10 y 12 de febrero -la semifinal- y el 14 de febrero -coincidiendo con el Día de San Valentín-, la gran final del certamen -donde se descubrirá qué artista podría participar en la próxima gala de Eurovisión si finalmente España acudiera-.

Tras descubrirse los próximos candidatos -entre los que también destacan Julia Medina (ex concursante de Operación Triunfo), Minerva, Rosalinda Galán o Luna Ki (que ya participó en el Benidorm Fest en el 2022)-, la propia Dora no ha dudado en comunicar esta feliz noticia a través de las redes del certamen, donde se ha dado a conocer ante los fans de Eurovisión. «Soy de Madrid. Es una canción guarra. Espero del Benidorm Fest experiencia, pasarlo bien, disfrutar, conocer gente y darlo todo», ha dicho antes de confesar que su inspiración musical es Rigoberta Bandini. En esta aventura, la hija de Bimba no estará sola, sino que estará acompañada por Marlon Collins, un artista de Cuba. Un joven de 26 años que también se ha formado en la música tras pasar por la Universidad de Arte dramático de la Havana.

El proyecto de Dora y su padre

David Delfín y su musa, Bimba Bosé. (Foto: Gtres)

Paralelamente, Dora está inmersa en otro proyecto junto a su padre, Diego Postigo. Ambos serán los encargados de poner la voz y la música al documental sobre el diseñador David Delfín -que tenía una gran relación con los Bosé Dominguín y, de hecho, Bimba fue una de sus musas-.