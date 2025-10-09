LalaChus volvió este jueves a la primera línea mediática en su aparición en el programa La Revuelta, combinando humor, indignación y sinceridad. La humorista no dudó en mostrar su enfado por haber perdido el plazo para participar en el Benidorm Fest 2026, algo que, según ella, podría haberse evitado con una simple alerta de David Broncano. «Estoy cabreada. Llevo diciéndote desde la temporada pasada que quería presentarme al Benidorm Fest este año», señaló la cómica, dejando claro que confiaba en que la comunicación con el presentador sería suficiente para enviar su candidatura a tiempo.

Con un tono directo y cargado de ironía, LalaChus explicó cómo llevaba meses preparando su propuesta musical y cómo la oportunidad de competir en el certamen se le escapó por un descuido externo. La humorista añadió que, aunque Broncano le advirtió previamente, el mensaje no fue suficiente para cumplir con el plazo, generando una situación de frustración que ella expuso sin perder la sonrisa característica que la define ante las cámaras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Revuelta (@larevuelta_tve)

La polémica de las Campanadas queda cerrada

La aparición de LalaChus en La Revuelta coincide con el cierre definitivo del caso que surgió tras su intervención en las Campanadas de TVE 2024-2025, cuando algunas asociaciones ultracatólicas denunciaron la supuesta ofensa que representaba la imagen de la vaquilla del Grand Prix junto al Sagrado Corazón de Jesús. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha archivado recientemente las denuncias, confirmando que no hubo ánimo de ofender ni incitación al odio hacia ninguna persona por motivos religiosos.

RTVE defendió que la imagen se presentó dentro del contexto humorístico habitual de LalaChus y que su intención era únicamente entretener al público. Según la resolución del organismo, la escena «puede provocar malestar», pero carecía de «ánimo, incitación o desprecio» hacia los creyentes. Con este fallo, se da por cerrado un episodio que había mantenido la atención mediática sobre la humorista durante meses.

Benidorm Fest 2026: los participantes

Tras aclarar su frustración, LalaChus comentó el Benidorm Fest 2026, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero. La quinta edición del certamen contará con un variado elenco de artistas, entre ellos ASHA, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León junto a Julia Medina, Álvaro Mayo, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Tony Grox & LUCYCALYS. Estos participantes representan una mezcla de géneros, desde el pop y la música urbana hasta la copla contemporánea y el rock, consolidando el festival como una cita imprescindible para la música española.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Benidorm Fest (@benidormfest_rtve)

Cabe destacar que pese a la reciente decisión de RTVE de no participar en Eurovisión 2026 en Viena si Israel continúa en el festival mientras persista la masacre en Gaza, la celebración del Benidorm Fest no se verá alterada. La corporación ha confirmado que el certamen mantiene su identidad propia y que su quinta edición seguirá adelante con normalidad, reforzando su consolidación como evento independiente dentro de la música española y como plataforma de lanzamiento de nuevos talentos.