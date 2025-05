Leire Martínez confiesa el verdadero motivo por el que no representaría a España en Eurovisión

Leire Martínez lleva unos meses en el centro de la noticia. Su adiós a La oreja de Van Gogh sigue dando mucho de qué hablar, aunque ahora hay otra polémica que ha despertado todavía más comentarios: la puntuación que Melody ha conseguido en Eurovisión con Esa diva. Muchos expertos consideran que la gestión que ha hecho Pedro Sánchez ha perjudicado a la artista, pues objetivamente su actuación en Basilea fue muy acertada. Entonces, ¿por qué ha quedado en el puesto 24?

Leire Martínez ha apoyado públicamente a Melody y reconoce que no le gustaría estar en su lugar. La ex vocalista de La oreja de Van Gogh ha estado en el concierto que Justin Timberlake ha dado en Sevilla y la agencia Gtres ha aprovechado para preguntarle sobre los temas del momento. Leire, tan sincera como siempre, ha explicado el verdadero motivo por el que no representaría a España en Eurovisión. Considera que detrás hay intereses políticos y cree que lo único que debería primar son las cuestiones artísticas.

Melody durante una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

«Bueno, pues porque creo que es mucha responsabilidad. No me gustaría estar en los zapatos de Melody ahora porque este revuelo no es justo y cuando no es justo mejor quedarme en casa. Creo que en Eurovisión intervienen muchas cosas más allá de lo musical. Entonces, el día que sea sólo música igual sí, pero todavía no», ha comentado al respecto.

Cada vez son más los artistas que sostienen el mismo argumento. Melody se ha visto envuelta en un revuelo que no le corresponde. No quiere entrar en terrenos políticos, pero ha dejado claro que lo único que le interesaba cuando aceptó ir a Eurovisión era representar a España con Esa diva, una candidatura que es el resultado de meses y meses de trabajo.

Fin a La oreja de Van Gogh

Leire Martínez en un concierto en Sevilla. (Foto: Gtres)

Leire Martínez ha estado más de una década cantando los temas de La oreja de Van Gogh y ahora tiene por delante una nueva aventura: «Sí, dentro de poco, a un par de semanas de empezar con los conciertos y con nuevos proyectos». Con gran amabilidad, ha explicado delante de los micrófonos de la agencia Gtres que ya no le interesa el pasado, quiere mirar al presente y seguir adelante con sus planes.

«Yo estoy con el foco en lo mío. No sé si curada, pero creo que hay cosas que hay que ir dejando. La realidad es lo de hoy, no lo de ayer», declara cuando le preguntan por sus antiguos compañeros de la banda.

Leire Martínez tiene nuevas ilusiones profesionales, de hecho está cosechando muy buenos resultados con su última canción. Es un tema llamado Mi nombre en el que deja entrever cuáles son sus prioridades. En una estrofa dice: «Siempre serás bienvenido a este lugar en el que nunca fui tuya». Se parece a una de las frases que cantaba con La oreja de Van Gogh, por eso todo el mundo cree que es una declaración de intenciones.