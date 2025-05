Leire Martínez es todo un libro abierto a la hora de hablar sobre sus emociones y parte de su vida personal. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se ha pronunciado sobre el hombre de su vida: Lucas, su hijo de diez años y que nació muerto. Meses después de su salida de La Oreja de Van Gogh, la artista ha abierto su corazón y ha hablado largo y tendido sobre el día en el que llegó al mundo su único hijo.

Leire Martínez cuenta por primera vez que su hijo nació muerto

En un año marcado por cambios en su vida personal y profesional, Leire ha encontrado el refugio en su hijo Lucas, al que -a pesar de su temprana edad-, le explicó con todo lujo de detalles su salida de LODVG. Entre madre e hijos parece no haber secretos y es que en el día a día se tienen el uno al otro tras la separación de la artista del padre de su vástago, con el que rompió en el 2018, tres años después del nacimiento de su único hijo -al que considera «su salvador» y el que «cura todas sus heridas con sus abrazos o besos». «A fin de evitar especulaciones sobre mi vida privada y sobre todo para preservar a mi hijo, que es menor, he decidido hacer pública la noticia sobre la ruptura de mi matrimonio y que actualmente nos encontramos en trámites de divorcio. Hay relaciones que funcionan y otras no, la vida es así», rezó el comunicado que emitió la cantante para evitar las especulaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leire Martínez Ochoa (@leiremo_oficial)

Ahora, días después de sacar a la luz su primer sencillo en solitario, la intérprete de Mi Nombre, ha conversado con SensillitoconS, la cuenta de TikTok de un periodista malagueño que acumula siete millones de seguidores en esta red social. En su charla, el comunicador le ha contado que «Pablo Picasso nació muerto». Una anécdota que Leire vivió muy de cerca con una de las personas más importantes de su vida: «Mi hijo nació muerto. Te lo juro, le tuvieron que reanimar».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Uy La Pregunta (@uy_la_pregunta)

Además, la cantante se ha extendido en su respuesta y ha contado con todo lujo de detalles lo que ocurrió: «Debe ser algo muy habitual. Hay una prueba que les hacen, del talón la llaman, que mide la oxigenación en sangre justo al nacer, luego a los diez segundos y al minuto. Les dan tres pinchacitos. Mi hijo Lucas, al primero, dio muy bajito de oxigenación. Pero es un niño normal, ojalá no fuera tan listo».