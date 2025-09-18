Después de los incidentes de hace unos días que no permitieron que se desarrollara con normalidad la etapa final de La Vuelta a España por las protestas violentas de manifestantes propalestinos, la decisión del Gobierno de sacar a nuestro país del certamen de Eurovisión si Israel es uno de los participantes ha generado una gran controversia. RTVE ha anunciado que se retirará del certamen si Israel participa, debido a la ofensiva militar en Gaza y las acusaciones de genocidio.

España ha sido el primero de los países del Big Five (los que más financian el festival) en retirarse por motivos políticos. La decisión se tomó a principios de esta semana tras una votación del Consejo de Administración de RTVE. España no emitirá el certamen ni pagará el canon establecido si finalmente no participa. Una medida que lo que busca es presionar a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para que excluya a Israel como ya se hizo con Rusia en 2022.

Entre las personas que se han pronunciado sobre esta cuestión se encuentra una de las concursantes de la primera edición de Operación Triunfo, de cuya academia han salido varios de los rostros que han representado a España en Eurovisión. Se trata de Verónica, que ha hecho unas breves declaraciones aprovechando su asistencia al desfile de Félix Ramiro en Madrid.

«Es muy complicado. Yo lo que entiendo es que la música une a la gente y está siempre ahí como ejemplo para unir a la gente. Donde hay caos, separación y miedo no estoy. Pero la música está en todos los rincones, en los buenos momentos y en los peores. Yo pienso que la música nunca puede faltar. Tiene atraviesa fronteras y opiniones. La música es libertad, es inspiración y es unión», ha dicho la cantante.

La opinión de Ana Guerra y Víctor Elías

Verónica no ha sido la única artista que ha hablado sobre este tema. También Víctor Elías y Ana Guerra se han pronunciado al respecto. La pareja asistió en Madrid a un evento y atendió amablemente a los medios. «Para mí, la música no tiene ideología política y creo que no debería entrar en juego la música en estas cosas», ha comentado Ana Guerra. «La música es de todos, pero es verdad que son momentos complicados», ha recalcado Víctor Elías.

El Benidorm Fest se mantiene

A pesar de que el Gobierno ha anunciado la no participación de España en el próximo festival de Eurovisión si no se veta a Israel por la situación de Gaza, por el momento la celebración del Benidorm Fest se mantiene con normalidad. El presidente de RTVE ha confirmado que se va a celebrar entre el 10 y 14 de febrero de 2024. Aunque tradicionalmente el ganador de este festival luego representa a España en Eurovisión, dadas las circunstancias actuales, esto no está garantizado. RTVE ha dicho que el Benidorm Fest tiene identidad propia y va a seguir siendo una plataforma musical de relevancia, independientemente de lo que pase con Eurovisión.