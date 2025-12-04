De ganar ‘Eurovisión’, a dedicarse a las redes sociales: la gran evolución de Karina

María Isabel Llaudes Santiago, -conocida como Karina-, puede presumir de ser una de las artistas más queridas de nuestro país, y es que ha sabido ganarse el cariño de los españoles a lo largo del tiempo. Desde que participase en Eurovisión en 1971, la cantante daba el salto a la fama y se convertía en una de nuestras voces más emblemáticas; especialmente durante la década de los sesenta y setenta.

Tras lanzar su carrera con el mítico tema Buscando en el baúl de los recuerdos, llegaron otros éxitos como Las flechas del amor o Romeo y Julieta. Así, conseguía firmar su primer contrato discográfico con Hispavox y tuvo como manager a Emilio Santamaría -padre de Massiel-, junto al que recorrió los platós y escenarios de toda España. Todas estas canciones terminaron convirtiéndose en verdaderos hits de la época y que todavía siguen resonando a día de hoy.

De arrasar en Eurovisión, a dedicarse a las redes sociales

Con el paso de los años, pese a no seguir tan presente en el mundo de la música, la cantante disfruta subiendo contenido a redes sociales, donde reúne ya más de 89.000 seguidores. Con ellos, la artista comparte su día a día, además de hacer colaboraciones puntuales en televisión o aparecer en realities como GH VIP. Allí, ha coincidido con otras figuras como Pedro García Aguado, Oriana Marzoli, Susana Bianca, Zeus Montiel o Gustavo Guillermo.

De hecho, ha sido precisamente en su cuenta de Instagram donde Karina ha explicado que necesita un parón y estará un tiempo desaparecida, ya que debe someterse a una delicada operación de cadera.

«Hola, queridos amigos. Os comento que voy a estar unos días, o quizás un par de semanas, sin hacer vídeos», se sinceraba en redes sociales. «Me van a hacer una operación en mi cadera derecha, que ya sabéis que siempre me ha dado molestias».

Volcada con su familia y sus nietos

Por otro lado, la cantante ha dejado muy claro que confía al 100% en la sanidad pública. «Va a salir todo de 10. Os mando muchísimos besos, cuidaos mucho y deciros que esta operación es para estar bien estas Navidades», sostiene emocionada en su publicación. «Hay que cantar villancicos, y tengo que salir con la pandereta, el burrito, la campana y toda esa serie de cosas. Hay que ponerle ánimo y alegría a la vida».

Durante este pequeño bache de salud, Karina podrá contar con el apoyo de su familia. «En nada estoy corriendo detrás de mis nietos», asegura. Pese a que no ha tenido mucha suerte en el amor, tal y como ella misma reconoce, sí que puede sentirse muy orgullosa de sus hijas, Rocío y Azahara (que se casaba en 2023 y tiene tres hijos: José Carlos (6 años), Ana (2) y Elena (1). De ellas, dice que le habría encantado que la conocieran en su época «de esplendor». «Lo que es que un disco suene en la radio, que un disco suene en la tele», afirma.

Considerada por muchos como «la abuela de España», la artista ha hecho frente a nada menos que cinco matrimonios fallidos. En 1973, Karina se daba el «sí quiero» con el guitarrista Tony Luz en una sencilla boda en Illescas. Lamentablemente, la felicidad no les duraba demasiado y terminaban divorciándose al año siguiente.

Cinco matrimonios fallidos

En 1981, la artista volvía a pasar por el altar con el actor Carlos Manuel Díaz, y con él tuvo a su primera hija: Azahara. Seis años después, en 1987, la pareja anunciaba su divorcio. Una decisión que destrozaba a la cantante. «Él no estaba bien. Yo le decía que tuviera libertad si quería, pero que no nos separásemos porque a mí me dolía mucho mi hija», contaba en aquel momento.

Un año después de su separación, la jiennense encontraba de nuevo el amor junto al peluquero Juan Miguel Martínez y se casaban en 1988 en la isla de Moorea, en Tahití. Con él tuvo a su segunda hija, Rocío, pero la relación terminaba de la peor manera cuando la artista le encontraba con un hombre en la cama. Entonces, ella decidía pedir la custodia de la niña, aunque no se la concedieron.

Cinco años después, en 1995, Karina volvía a sorprender con un nuevo enlace con Domingo Terroba en Estocolmo (Suecia). Una boda ficticia que no terminó muy bien, puesto que el amor les duraba apenas un año. «Se aprovechó para tener popularidad, y una vez que consiguió manager y discográfica, entonces me dio la patada», desvelaba el escritor en 2017.

«El daño que me hizo fue imborrable, eso es algo que no se puede subsanar a lo largo de una vida», argumentaba dolido. «De hecho, me mandó a tratamiento psiquiátrico y psicológico durante 18 años».