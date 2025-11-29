Karina preocupa a todos con su último mensaje: "Me van a hacer una operación"

Karina ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje que ha preocupado a sus seguidores. Desde hace un tiempo, la cantante crea contenido en Instagram, plataforma que utiliza para estar en contacto con sus fans. Ya ha despertado el interés de 89.000 usuarios y no quiere que nadie empiece a especular, por eso ha dado un paso adelante y ha explicado que va a estar un tiempo desaparecida porque le tienen que operar de la cadera.

«Hola, queridos amigos. Os comento que voy a estar unos días, o quizás un par de semanas, sin hacer vídeos», ha empezado diciendo con total naturalidad. Su intención es contar la verdad desde el primer momento para que nadie se haga una idea equivocada. «Me van a hacer una operación en la sanidad pública en mi cadera derecha, que ya sabéis que siempre me ha dado molestias».

Tal y como ella misma ha explicado, no es la primera vez que pasa por quirófano por este motivo, pero no tiene miedo y sabe que todo va a salir estupendamente. Espera pasar las fiestas fuera del hospital, por eso quiere operarse pronto y recuperarse antes de que llegue la Nochebuena. Recordemos que tiene 79 años, a pesar de que se conserva estupendamente.

Karina tranquiliza a su público

Karina arrancó su carrera profesional en 1961 tras ganar un concurso de radio. Su primer sencillo se tituló Bikini Amarillo y le abrió muchas puertas. No fueron pocos los que se interesaron en ella y comenzaron a seguir sus pasos. Tanto es así que llegó a representar a España en Eurovisión en 1971 con una canción llamada Un mundo nuevo.

Con todo lo anterior, podemos decir que Karina lleva toda la vida trabajando, llenando escenarios, protagonizando espectáculos y sacando discos. Sin embargo, una parte del público la conoce por su participación en Gran Hermano VIP y por los vídeos que publica en Instagram. Esto quiere decir que su audiencia es bastante amplia, de ahí que haya considerado necesario emitir un comunicado antes de desaparecer temporalmente de los medios.

La intérprete de Flechas del amor ha dejado claro que no tiene miedo, sabe que está en buenas manos y no quiere que nadie se ponga en lo peor. «Estoy súper confiada en la sanidad pública. Va a salir todo de 10. Os mando muchísimos besos, cuidaos mucho y deciros que esta operación es para estar bien estas Navidades, que hay que cantar villancicos, y tengo que salir con la pandereta, el burrito, la campana y toda esa serie de cosas. Hay que ponerle ánimo y alegría a la vida».

El último golpe de Karina

Aunque es optimista y positiva por naturaleza, Karina también ha dejado entrever sus momentos de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo cuando falleció su hermano Paco. La artista aprovechó el respaldo que ha encontrado en sus fans virtuales para expresar su dolor y recibió muchos mensajes de ánimo.

«Hoy tengo el corazón roto, nos ha dejado mi hermano Paco. Me enseñó a nadar, a montar en bicicleta, fue mi mejor amigo, mi representante y compañero de viajes y aventuras desde pequeños. Gracias a él me enamoré de la música. Paco, descansa en paz, allí están Salva, papá y mamá. Cuidad de los que nos quedamos aquí. Os llevo en mi corazón. Te quiero mucho, hermano mío», escribió en una carta que no tardó en movilizar a su público.