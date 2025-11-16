Karina rompe su silencio tras la muerte de Encarnita Polo: "Da mucho miedo"
Encarnita Polo ha muerto a los 86 años en la residencia donde estaba hospedada
Karina fue amiga de la artista y ha declarado: "Me he quedado de piedra"
La muerte de Encarnita Polo se ha convertido en una de las noticias más tristes de los últimos tiempos. Son muchos los que lamentan la pérdida de la emblemática artista y sus amigos han querido dar un paso adelante. Nadie se esperaba lo que ha pasado y algunos han aprovechado su altavoz en los medios para rendir homenaje a la fallecida. Por ejemplo, Karina ha intervenido en el programa ¡Vaya fama! de Telecinco y ha explicado que Encarnita ocupaba un papel central dentro de la farándula.
Tal y como hemos informado en OKDIARIO y en LOOK, la Policía está investigando los hechos. Fuentes cercanas al caso aseguran que la artista recibió un ataque por parte de uno de sus compañeros. Hay que ser prudente y esperar, pero no son pocos los que han hecho saltar las alarmas. Dentro de este grupo se encuentra Karina, quien acaba de confirmar que está sorprendida, afectada y asustada.
«Me he quedado de piedra sobre todo lo que acabo de oír es alucinante ¿Qué pasa en las residencias? ¿Qué pasa en los colegios con el bullying? ¿Qué pasa en la vida? Ay, por Dios, por Dios, que no podemos estar seguros, ni siquiera en casa. Da mucho miedo», ha declarado la ex concursante de Gran Hermano VIP. Después ha reconocido que en los últimos tiempos no había mantenido contacto con Encarnita, pero asegura que en el pasado fueron muy amigas y se conocían bastante bien.
Encarnita Polo en un evento. (Foto: Gtres)
«Hemos coincidido en muchos sitios, compartiendo camerino, compartiendo escenario, compartiendo a veces programas y platós de televisión y siempre ha sido una mujer educada. Era una mujer, yo siempre he dicho, súper elegante que vestía sus canciones maravillosamente bien», ha explicado. Según dice, no se esperaba que sucediera algo así y no sabe cómo actuar.
Karina está muy afectada
Karina siempre ha presumido de tener muy buena relación con sus compañeros de profesión. Asegura que muy pocas veces ha tenido problemas encima de un escenario, de ahí que se haya ganado el corazón de todos. Por ese motivo, no es de extrañar que, en su momento, formase parte del círculo de confianza de Encarnita Polo.
La intérprete de Flechas del amor dice: «He sentido muchísimo su pérdida y porque me he quedado, ya te digo en shock, me he quedado que no me lo podía creer. Siempre ha sido una mujer con muchísimo ánimo, ha visto el vaso de la vida medio lleno en vez de medio vacío, y eso, bueno, decía mucho de ella».
Última hora sobre el caso
Rappel en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)
Dejando a un lado las declaraciones que ha dado Karina, podemos pasar al siguiente punto. En el programa Fiesta han informado en directo sobre el triste suceso y han dado voz a Rappel, otro de los grandes amigos de Encarnita. El adivino ha arremetido contra la familia de la artista, en concreto contra su hija, a quien ha acusado de haber desatendido a su madre durante su última etapa.
El espacio liderado por Emma García ha hecho un apunte: «Hay que romper una lanza a favor de la residencia porque es una de las mejores. Puede ser que algo fallara, pero no se sabe nada y ahora están depurando responsabilidades. Si todos sigue como lo previsto, el presunto causante mañana prestaría declaración para contar lo que ha pasado». Han insistido en que ha sido un «accidente» y así lo piensa el entorno.