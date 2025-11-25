Importante paso al frente de la princesa Ingrid de Noruega en un momento muy complicado para la monarquía. En medio de la polémica que rodea al hijo mayor de Mette-Marit y con la imagen de la institución muy damnificada, desde la casa real han decidido que este año la nieta de los reyes Harald y Sonia de Noruega participe en una de las citas más importantes de la agenda oficial: la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Tal como han confirmado fuentes oficiales, la princesa regresará de Australia -donde se encuentra estudiando en estos momentos-, para acompañar a los reyes y a sus padres en el acto que se va a celebrar el próximo 10 de diciembre a mediodía en el ayuntamiento de Oslo. Este año el acto tiene aún más relevancia internacional si cabe, ya que ha sido reconocida la venezolana María Corina Machado.

El Comité Noruego del Nobel ha querido reconocer el papel central de María Corina Machado en la defensa pacífica de la democracia en Venezuela, así como en la búsqueda de una transición pacífica hacia un sistema democrático. El comité destaca su trabajo a lo largo de los años a favor de los derechos democráticos de los venezolanos y su rechazo total a la violencia. María Corina Machado ha sabido unificar a una oposición que estaba muy fragmentada bajo el objetivo común de lograr el paso hacia una democracia con todas las garantías.

A pesar de las complicadas circunstancias en las que se encuentra -vive completamente oculta por amenazas-, las últimas informaciones apuntan a que desde Noruega quieren hacer lo posible para que viaje a la capital noruega. «Ella misma ha dejado claro que vendrá. Al mismo tiempo, hay que destacar que es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», ha dicho el líder del Comité del Nobel a la cadena NRK. Se espera, por tanto, que la seguridad de María Corina pueda garantizarse, pero también su regreso a Venezuela sin inconvenientes. Por su parte, el pasado mes de octubre, la opositora comentó que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

Ingrid de Noruega en un acto oficial en Islandia.

El estreno de Ingrid de Noruega

Más allá de esto, en lo que respecta a la casa real lo más importante es el estreno de la princesa Ingrid de Noruega, cuyo protagonismo es cada vez mayor. Aunque todavía no tiene una agenda propia como tal, su presencia en algunos actos es importante porque la institución pasa por horas bajas y centrar el foco en ella ofrece una perspectiva nueva, más fresca y limpia.

Además de participar en la ceremonia, la princesa participará en otro acto junto a su madre, pero todavía no se ha confirmado si estará por la noche en el tradicional banquete en el Grand Hotel. A quien no se espera es a su hermano, el príncipe Sverre Magnus, que está centrado en otras cuestiones al margen de la monarquía.