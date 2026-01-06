La cara b de la Pascua Militar: el mensaje de Margarita Robles a Leonor y las palabras del Rey Felipe

Sonrisas, gestos de cariño y miradas cómplices. Los Reyes y la princesa de Asturias han retomado su agenda oficial tras las fiestas de Navidad presidiendo un año más la celebración de la Pascua Militar. Se trata de uno de los actos castrenses más importantes, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVIII y al reinado de Carlos III y a la recuperación de la isla de Menorca.

Una cita que ha tenido lugar en el Palacio Real y a la que la princesa Leonor lleva asistiendo ya desde hace varios años. En concreto ha sido la tercera vez que Leonor acompaña a los Reyes en este compromiso, pero este año lo ha hecho como alumna alférez del Ejército del Aire y del Espacio, pocas semanas después de haber completado su primer vuelo en solitario y ya casi en la recta final de su formación militar. Se espera que la Casa del Rey desvele en breve los planes de futuro de Leonor, aunque todo apunta a que seguirá un programa de formación universitaria similar al de su padre, con estudios tanto en España como fuera.

El Rey Felipe VI acompañado de la Reina Letizia y la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

El acto ha comenzado a las 12:00 en el exterior del Palacio Real y ha continuado en el Salón del Trono, donde tanto el Rey como la ministra de Defensa han pronunciado unas palabras. A pesar de que se trata de un compromiso marcado por un estricto protocolo, durante la jornada tampoco han faltado algunas anécdotas y momentos para el recuerdo que resaltamos a continuación.

Las palabras de Margarita Robles

La ministra de Defensa ha querido incluir a la princesa Leonor en su discurso cuando quedan apenas unos meses para que la heredera finalice su formación militar. Han sido tres años de intensa formación que han llevado a Leonor por las diferentes academias con un programa específico que la ha preparado para el papel que tendrá que desempeñar en el futuro.

«Alteza, en estos últimos tres años estáis conociendo de primera mano los valores que presiden la vida militar. Sois la representación de una generación de mujeres y hombres jóvenes que abordan un futuro no exento de dificultades, pero que saben que con la vocación de servicio y trabajo ejemplar es clave para la realización personal (…). Quiero que nos sintamos muy orgullosos de nuestras mujeres, de las militares, y de todas aquellas que en los múltiples actos trabajan por la paz, la convivencia y, en definitiva, por un mundo más justo e igualitario (…). Sin las mujeres no habrá paz ni convivencia en el mundo», ha dicho la ministra con la mirada puesta en la princesa Leonor.

Margarita Robles durante la Pascua Militar. (Foto: Gtres)

Robles también ha tenido presente a la Reina Sofía y ha recordado cómo la madre de Felipe VI participó en algunos de los actos conmemorativos del 20 vigésimo aniversario de la creación de la UME.

El discurso del Rey

Por su parte, el Rey Felipe también ha incluido a la heredera en sus palabras, al igual que hizo el pasado año antes de que Leonor embarcara en el Juan Sebastián Elcano. «La princesa nos acompaña en este acto por tercera vez, mientras continúa con su exigente formación como alférez alumna en la Academia General del Aire, donde afronta también su formación como piloto militar. Me consta, Leonor, que tus vivencias y aprendizajes de estos últimos años te están ayudando a comprender y a asumir en toda su plenitud el compromiso y el sentido del deber, que son la brújula moral de la vida militar. La que para sí han elegido todos los hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Civil», ha dicho el monarca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Don Felipe ha recalcado que formándose a su lado y sintiéndose integrada en la vida castrense es como mejor servirá con ellos, ya siendo oficial, como heredera de la Corona, o como mando supremo cuando sea llamada a suceder al Rey en la jefatura del Estado, tal como establece la Constitución.

La complicidad de los Reyes y Leonor

El desarrollo del acto ha estado marcado por los numerosos gestos de complicidad entre los Reyes y la princesa Leonor. Don Felipe y doña Letizia se han mostrado muy sonrientes durante toda la jornada e incluso se les ha podido ver hablando en voz baja en varios momentos del evento.