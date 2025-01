Los últimos meses han sido muy complicados para la familia real de Noruega, en especial, para la princesa Mette-Marit. A la fibrosis pulmonar que padece desde hace años se ha sumado el escándalo que rodea a su hijo mayor, Marius Borg, cuyo horizonte judicial es bastante incierto por los cargos a los que se enfrenta.

En medio de esta situación, la casa real ha preferido mantener una actitud prudente y ha intentado mantenerse lo más al margen posible, a pesar de que la polémica ha pasado factura a la imagen de la institución.

A la espera de ver lo que ocurre con Marius Borg -que no es parte de la familia real, ni tiene título alguno-, desde la casa real han sorprendido al hacer un inesperado anuncio relativo al príncipe Sverre Magnus, hijo menor de Haakon y Mette-Marit.

El príncipe Sverre Magnus con su familia. (Foto: Gtres).

El hermano menor de la princesa Ingrid no tiene ningún papel oficial, de hecho, ni siquiera tiene tratamiento de alteza real, a pesar de ser el tercero en la línea de sucesión. Magnus disfruta de una vida bastante alejada de las presiones institucionales, aunque sí que participa en algunas citas puntuales.

Ya mayor de edad, el futuro del joven todavía no está muy claro. Terminó el instituto el pasado verano y desde entonces se ha mudado dos veces. Primero con su novia a Trondheim -a la que pudimos ver en la boda de Marta Luisa- y después a un lugar del que no se han dado a conocer los detalles. Los príncipes Haakon y Mette-Marit han comentado que Sverre Magnus necesita tiempo para saber qué quiere hacer en el futuro, ya que todavía no ha tomado una decisión: «Magnus probablemente estará involucrado hasta cierto punto en la familia real, pero no creo que tenga un rol oficial a tiempo completo. No es el plan. Por eso tiene que encontrar algo que quiera hacer en la vida», han dicho sus padres recientemente a un canal de televisión.

El príncipe Sverre Magnus con su familia. (Foto: Gtres).

Precisamente por eso, no se contó con él para la felicitación oficial de la familia real, aunque ahora se acaba de confirmar que va a participar en algunos actos. En concreto, la casa real ha anunciado que en unos días el príncipe acompañará a su madre en una cita en apoyo al esquí paralímpico. Será su primer acto oficial en los últimos tiempos. Magnus acudirá como acompañante de su madre ya que, curiosamente, su padre no estará en la cita, a pesar de que su presencia estaba anunciada. Un cambio sorpresa del que no se han dado motivos concretos.

El futuro de Sverre Magnus

A pesar de que desde la casa real de momento no se han pronunciado sobre el futuro del príncipe, algunas fuentes aseguran que podría decantarse por realizar algún tipo de instrucción militar antes de pasar a la universidad. Además, se sabe que Sverre Magnus es muy aficionado a la tecnología y a la informática, por lo que no sería extraño que orientara su futuro hacia este ámbito. No obstante, se espera que haya más información pronto.

El caso de Marius Borg

Mientras las dudas sobre el futuro de Magnus siguen sin despejarse, el horizonte de su hermano mayor es cada vez más complejo. Marius Borg acaba de cumplir 28 años y pudo volver a casa para pasar este día en familia. El joven está realizando un tratamiento de rehabilitación en un centro del que no se han dado detalles y, además, todavía no se sabe cómo se resolverá su situación procesal. Los cargos contra Marius Borg son graves y todo este escándalo está afectando a la imagen de la familia real.

Marius Borg con su hermano Sverre. (Foto: Gtres).

La operación de la reina Sonia

En medio de esta situación, hace unos días la casa real confirmaba que la reina Sonia de Noruega iba a pasar por quirófano. La esposa del rey Harald tuvo que ser ingresada tras sentirse mal durante un viaje de esquí. Los médicos determinaron que sufría una fibrilación auricular, un tipo de arritmia relativamente común en personas mayores de 60 años.

Fuentes oficiales anunciaron que la reina iba a ser intervenida para implantarle un marcapasos, igual que ocurrió con el rey Harald el pasado año, tras su polémico viaje a Malasia. La intervención se ha llevado a cabo el día 16 y, tal como ha confirmado la casa real en un comunicado, todo ha salido según lo previsto. De momento, la reina permanecerá en el centro médico durante unos días más, hasta que los médicos determinen que puede recibir el alta hospitalaria. Después irá retomando sus compromisos oficiales de manera paulatina.