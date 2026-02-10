El caso de Madeleine McCann aparece en los documentos de Epstein: Ghislaine Maxwell podría estar implicada

La reciente desclasificación de nuevos documentos judiciales sobre el pederasta Jeffrey Epstein ha incorporado el testimonio aislado sobre Madeleine McCann, la niña desaparecida en Portugal en el año 2007. Según la documentación, un testigo aseguró haber visto en septiembre de 2009 a una mujer que le recordó a Ghislaine Maxwell, colaboradora y ex pareja de Epstein, acompañada de una niña cuyos rasgos físicos le evocaron a Madeleine McCann.

El testigo relató que la escena tuvo lugar cuando caminaba por la calle y observó a una mujer con una menor y a un hombre de mediana edad que iba unos metros por delante. Años después, al conocer mejor el caso McCann y las teorías difundidas en internet, asoció aquel recuerdo con la desaparición de la niña británica.

Uno de los detalles que más llamó su atención fue que la menor se tapaba el ojo derecho, lo que le recordó un rasgo físico muy concreto de Madeleine: un coloboma en el iris, una característica ampliamente difundida durante las campañas internacionales de búsqueda. En 2009, Madeleine habría tenido seis años, una edad compatible con la descripción realizada por el testigo.

No obstante, el propio declarante reconoció que no dio credibilidad «inmediata» a lo que había visto y que no lo comunicó a las autoridades en su momento. Fue solo años después, influido por informaciones y especulaciones aparecidas en redes sociales, cuando decidió ponerlo por escrito.

Por su parte, las autoridades británicas y estadounidenses han sido claras: el testimonio no constituye una prueba ni abre una nueva línea de investigación formal sobre el paradero de Madeleine McCann. Se trata de una declaración no corroborada, incluida en un volumen ingente de material judicial que recoge relatos de distinta naturaleza, fiabilidad y relevancia.

Ghislaine Maxwell y el ‘caso Epstein’

Ghislaine Maxwell fue condenada en Estados Unidos por reclutar y facilitar menores para que fueran abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein. Su figura ha quedado asociada a uno de los entramados criminales más complejos y oscuros de los últimos años, con ramificaciones internacionales y numerosas víctimas.

Madeleine McCann desapareció cuando tenía tres años, mientras dormía en un apartamento turístico en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido y el caso continúa oficialmente abierto bajo la Operación Grange de la Policía Metropolitana de Londres.