Dejan en libertad a Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Christian Brueckner, principal sospechoso en la desaparición y presunto asesinato de la niña Madeleine McCann en 2007, ha sido puesto en libertad este miércoles, tras cumplir otra condena. El alemán, de 48 años, cumplía siete años en la cárcel de Sehnde, Hannover, por la violación de una mujer de 72 años en Praia da Luz, Portugal, lugar donde desapareció la niña británica.

Con su puesta en libertad, las autoridades alemanas han impuesto estrictas medidas de control: su pasaporte ha sido anulado, debe declarar un domicilio fijo y no puede abandonarlo sin autorización, además de estar bajo vigilancia permanente gracias a una tobillera. Según explicó a la prensa alemana el abogado Philipp Marquort, se trata de un «intento de la fiscalía de mantenerlo bajo una especie de detención investigativa», lo que permite un seguimiento constante de sus movimientos.

La alerta ha crecido en Europa tras conocerse que será excarcelado con tanta brevedad, ya que el fiscal alemán Hans Christian Wolters ha advertido de que Brueckner sigue siendo «fundamentalmente peligroso» y ha predicho que podría «reincidir» o «huir de Alemania» tras su liberación.

El fiscal alemán ha recordado que un experto psiquiátrico que evaluó al sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann concluyó recientemente que «es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales».

«No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá», afirmó.

Brueckner siempre ha negado su implicación en el caso de Madeleine McCann, que desapareció de la habitación del hotel de Portugal, donde pasaba vacaciones con sus padres cuando ellos cenaban en un restaurante cercano.

La investigación continúa activa, pero sin cargos concretos. Su salida anticipada se debe al pago de una multa por un donante anónimo en junio de 2025. Las autoridades evalúan medidas de vigilancia post-penitenciaria.

Los padres de Madeleine mantienen activa una campaña internacional para encontrarla. Con motivo del último aniversario de la desaparición, publicaron un mensaje en su página web en el que reiteraron su esperanza: «La amamos profundamente y la extrañamos más allá de lo que las palabras pueden expresar».

Un disco duro con pruebas sobre el caso

La policía alemana encontró un disco duro en el año 2016 con ayuda de uno de sus perros mientras registraba un zulo en una fábrica abandonada propiedad del sospechoso. Allí, Brueckner escondía su caravana y pruebas de otros delitos que había llevado a cabo.

El disco duro contiene material digital que la Policía considera decisivo para concluir que Madeleine McCann murió poco después de desaparecer en Praia da Luz. Los agentes han descrito el material que contiene este disco duro como «profundamente preocupante», y aseguran que prueba la obsesión del violador y pederasta convicto por los menores.