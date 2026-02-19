El rey Carlos III, tras la detención del príncipe Andrés: «La ley debe seguir su curso»

El rey de Inglaterra, Carlos III, se ha pronunciado tras la detención de su hermano, el príncipe Andrés, por su implicación en el caso Epstein. En un comunicado difundido por la casa real británica ha señalado que «la ley debe seguir su curso» y que «el asunto debe ser investigado de la manera apropiada».

Asimismo, el jefe del Estado británico ha mostrado su «profunda preocupación» pero ha dejado claro que, como ha «dicho anteriormente», las autoridades cuentan con su «apoyo y cooperación». «Lo digo claramente: la ley debe seguir su curso», ha manifestado.

Por el momento, dice que no considera oportuno hacer más comentarios al respecto de la investigación, a la que ha tildado de «completa, justa y adecuada». «Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes», indica al final de la misiva.

El comunicado íntegro

«He recibido con la más profunda preocupación la noticia relativa a Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En este sentido, como ya he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y plena colaboración.

Permítanme decirlo con claridad: la ley debe seguir su curso.

Mientras este proceso continúa, no sería apropiado que hiciera más comentarios al respecto. Entretanto, mi familia y yo seguiremos cumpliendo con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes.

Carlos R».

La detención del príncipe Andrés

La Policía ha detenido al hermano del rey de Inglaterra, el ex duque de York, en su residencia de Sandringham. El arresto ha tenido lugar el día de su 66 cumpleaños.

Al menos seis vehículos con ocho agentes de las autoridades británicas se han personado a las 08:00 horas con ordenadores en el complejo de Sandringham, residencia temporal del ex duque de York, para realizar un registro. Tras esto, han procedido a la detención del ya ex príncipe Andrés.

La detención se ha producido en el marco de las investigaciones por sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein. La Policía del Valle del Támesis ha indicado en un comunicado que «ha sido arrestado por sospechas de mala conducta en un cargo público». Además, han informado de que «se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk».

Las autoridades no han querido dar la identidad del detenido, pero varios medios como la BBC o The Mirror, han informado que se trata de Andrés Mountbatten-Windsor. «Es importante proteger la integridad y objetividad de nuestra investigación, mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este supuesto delito», ha manifestado Oliver Wright, portavoz de la Policía del Valle del Támesis.

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia estadounidense revelasen que facilitó al pederasta Jeffrey Epstein documentos sensibles del Gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

Cabe recordar que la pasada semana el Palacio Buckingham manifestó su disposición a colaborar en cualquier investigación contra el ex duque de York. «Si la Policía del Valle del Támesis se pone en contacto con nosotros, estamos dispuestos a apoyarlos, como cabría esperar», indicó un portavoz de la monarquía británica.

El mismo portavoz destacó que «es el señor Mountbatten-Windsor el que debe responder a las afirmaciones concretas en cuestión» y reiteró la «profunda preocupación» del rey Carlos III por las acusaciones sobre la conducta de su hermano, que se han traducido en «declaraciones y acciones sin precedentes».