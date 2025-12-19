El Benfica de Mourinho estalla contra los árbitros: «Está arruinando el fútbol portugués»

El Benfica ha declarado la guerra al colectivo arbitral. El club donde ahora está José Mourinho de entrenador lleva meses observando cómo el criterio no es unánime y se sienten afectados de cara a la lucha por los títulos esta temporada. La tensión es tan alta que han dicho basta emitiendo un comunicado directo a la liga para pedir explicaciones tras lo ocurrido en el partido de Copa del Sporting de Portugal.

El conjunto de Rui Borges venció 2-3 al Santa Clara este jueves después de un polémico gol de penalti en el descuento que supuso el empate y forzar una prórroga que más tarde ganarían para certificar su clasificación. Un partido que vieron en el Benfica y que no sentó nada bien al ver cómo las decisiones que estaban tomando no seguían el mismo criterio que cuando ellos jugaban.

«Estaba fuera viendo el enésimo escándalo del fútbol portugués y esperando a que el árbitro señalara un penalti. Pero, como la fiesta de hoy es nuestra, y solo nuestra, centrémonos en lo nuestro», explicó Rui Costa, presidente del Benfica, antes de dar su discurso de Navidad. A raíz de ello, el Benfica decidió no callar y publicó un comunicado en redes sociales titulado ‘Otro episodio escandaloso’ rajando de la diferencia que hay cuando pitan a uno u otro equipo.

«Lo ocurrido en este partido de la Copa de Portugal en las Azores es inexcusable e inaceptable para la credibilidad del fútbol portugués. Doce minutos para que buscaran un penalti que beneficiara al mismo equipo de siempre, una y otra vez. En el mismo estadio donde el año pasado un penalti claro y evidente contra el Sporting ni siquiera atrajo la atención del VAR, y donde, esta temporada, ganaron con un saque de esquina fantasma. Fenómenos que siempre ocurren cuando el Sporting no gana. Alguien debe rendir cuentas por este descrédito absoluto que está arruinando el fútbol portugués. Esta densidad en el calendario no tiene sentido si las competiciones se deciden antes de que comiencen», escribió.

Guerra abierta entre Benfica y el arbitraje

Al igual que la lucha del Real Madrid por el ‘caso Negreira’, el Benfica lleva tiempo cabreado con los árbitros. El pasado mes de septiembre, José Mourinho rajó contundentemente después de verse perjudicado en un partido de Liga: «Él (árbitro) demostró tener falta de personalidad. Marcamos un gol que fue anulado porque un dedo meñique pisó a otro dedo meñique. No me gusta este fútbol. Si así es el nuevo fútbol, tenemos que aceptarlo como tal. «El protagonista del partido acabó siendo el hombre que estaba en la ‘Cidade do Futebol’ cuando llamó al árbitro para ver lo que vimos y luego el árbitro demostró que no tiene personalidad», dijo después de empatar ante el Rio Ave.

Unas declaraciones que provocaron que el colectivo arbitral denunciase al entrenador luso después de acusarles de sus negligencias en el campo. De nuevo, el Benfica tiene claro que existe cierto favoritismo que hace que sus opciones de éxito sean menores.