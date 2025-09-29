Los árbitros de Portugal denunciarán a Mourinho por su rajada contra el VAR tras el Benfica-Rio Ave

José Mourinho ya tiene su primera gran polémica en su vuelta al fútbol portugués. Después de que el entrenador de 62 años fichó como nuevo técnico del Benfica hace apenas once días, el luso ha abierto una guerra con el arbitraje que ha provocado que será denunciado a raíz de unas polémicas declaraciones en rueda de prensa después de un partido.

Las palabras las dijo el pasado 23 de septiembre tras un partido de Liga ante el Rio Ave, duelo que terminó 1-1 y que provocó el cabreo de ‘The Special One’: «Él (árbitro) demostró tener falta de personalidad. Marcamos un gol que fue anulado porque un dedo meñique pisó a otro dedo meñique. No me gusta este fútbol. Si así es el nuevo fútbol, tenemos que aceptarlo como tal», comentó acerca del gol invalidado a António Silva.

Sin embargo, Mourinho no frenó y también atacó al VAR del partido: «El protagonista del partido acabó siendo el hombre que estaba en la ‘Cidade do Futebol’ cuando llamó al árbitro para ver lo que vimos y luego el árbitro demostró que no tiene personalidad», zanjó.

Mourinho no recula con su crítica al arbitraje portugués

A raíz de ello, la Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ha decidido presentar una denuncia ante el Consejo de Disciplina de la FPF. De hecho, el luso habló de ello antes del partido del pasado viernes ante el Gil Vicente: «Si no puedo criticar el trabajo de un árbitro de la misma manera que millones de personas critican el mío, no creo que sea muy democrático. Siento que no he hecho nada que justifique ningún tipo de acción, ya sea disciplinaria o un análisis profundo de mis palabras», dijo.

«Recuerdo haber dicho que el árbitro no tuvo ninguna influencia en el resultado del partido. Ni siquiera dije que se debería haber validado el gol. Si quieres ser objetivo y decir que hablar de árbitros está prohibido, nos facilita la tarea. Si alguien me da una directiva que diga claramente que está prohibido analizar el trabajo de los árbitros, creo que me facilita mucho la vida», añadió.

El Benfica mostró el apoyo a José Mourinho después de compartir en sus redes sociales comparando un gol validado del Sporting de Portugal con otro muy similar al que le fue anulado a Di María el año pasado. Un dardo que explica que el club portugués está a muerte con su nuevo entrenador.