Mourinho ya es nuevo entrenador del Benfica y se reencontrará con el Real Madrid el 28 de enero

José Mourinho ya es entrenador del Benfica. El club portugués ha anunciado en la tarde de este martes la llegada del mítico técnico luso, que se reencontrará con el Real Madrid el próximo 28 de enero (21:00 horas) en el partido de la penúltima jornada de Champions. Tras ser despedido por el Fenerbahce, The Special One regresa al conjunto de Lisboa 25 años después de dirigirlo en el año 2000.

Mourinho ha entrenado a clubes portugueses durante cuatro temporadas, una en el Benfica y tres en el Oporto, donde es una auténtica leyenda. Ahora, a sus 62 años, el de Setúbal vuelve al 38 veces ganador de la Liga de Portugal y bicampeón de Europa. Su nuevo equipo recibirá en Da Luz al Real Madrid dentro de cuatro meses en el último encuentro de la fase de liga de Champions.

El portugués entrenó durante tres campañas al equipo blanco, en las que ganó una Liga y una Copa del Rey, pero desde que se marchó nunca se había cruzado con otro de los equipos a los que ha dirigido. Ni Chelsea, ni Manchester United, ni Tottenham ni Roma ni Fenerbahce… aunque si nada se tuerce el Benfica será testigo de uno de los reencuentros más esperados en el mundo del fútbol.

El presidente del Fenerbahce sospecha de Mourinho

Ali Koc, presidente del Fenerbahce, bromeó con una posible conspiración de que Mourinho se dejase perder aposta para fichar por el Benfica: «Mourinho es tan brillante que predijo la derrota del Benfica contra el Qarabag. Incluso calculó que Bruno Lage (ex entrenador del conjunto luso) sería despedido. Mário Branco (ex director deportivo del club de Turquía y actual del de Lisboa) estaba allí: tenían un plan con él».

Y es que el Benfica se cargó a su ex entrenador tras sufrir la remontada del Qarabag azerbaiyano en la primera jornada de Champions y empatar con el Santa Clara en la pasada fecha de la Liga portuguesa. Los lusos van cuartos con 10 puntos y Mourinho se estrenará en el banquillo este fin de semana frente al AVS.