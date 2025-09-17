Mourinho, muy cerca de fichar por el Benfica y ser rival del Real Madrid en la Champions

El Benfica está negociando para dar el bombazo con el fichaje de José Mourinho. Tras la dura derrota en Champions ante el Qarabag en casa (2-3), con remontada incluida, el equipo luso decidió despedir fulminantemente a Bruno Large. Algo que confirmó Rui Costa, presidente del club, ante los medios, pese a que no había anuncio oficial.

«No hipotecamos nada, no dejamos de estar en ninguna competición, pero entiendo que es el momento de cambiar. El próximo que llegue será un entrenador ganador», confesó. Es por ello que desde Portugal afirman que el acuerdo con ‘The Special One’ es prácticamente cuestión de horas. La idea es que, después de su despido del Fenerbahçe el pasado mes de agosto tras no clasificarse para la Champions, esté en el banquillo este mismo sábado ante el AVS, correspondiente a la sexta jornada de la Primeira Liga.

Una decisión que confrontaría después de su etapa dorada con el Oporto, eterno rival de ‘Las Águilas’, donde estuvo dos temporadas y media y conquistó la Champions. Sin embargo, antes de estar en Do Dragao, Mourinho estuvo en el Benfica casi tres meses en el año 2000. 25 años después, volverá a la casa que le abrió las puertas para coger su primer proyecto deportivo.

A pesar de que el equipo es invicto en la competición doméstica, el equipo es sexto en la clasificación y a cinco puntos del Oporto (con un partido más) y buscará volver a ganar el título después del dominio reciente del Sporting de Portugal.

Mourinho, próximo rival del Real Madrid

Una vez se confirme el anuncio, se cruzaría las caras con el Real Madrid en la Champions. El próximo 28 de enero ambos se enfrentarán en Da Luz en la última jornada de la liguilla, donde podría haber muchas cosas en juego para ambos equipo.

Mourinho entrenó al club blanco entre 2010 y 2013, dirigiendo 178 partidos y conquistando una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Un reencuentro después de su salida del Santiago Bernabéu doce años después.