Clos Gómez rabia contra su sustituto al frente del VAR: «Demuestras ser un pelota con tus nuevos jefes»

Carlos Clos Gómez, ex responsable del VAR en el Comité Técnico de Árbitros, ha cargado contra su sustituto, Eduardo Prieto Iglesias. El que fuera jefe del videoarbitraje desde su instauración en España hasta el pasado verano ha restado méritos a la labor arbitral que está haciendo la actual directiva. Todo, en respuesta a un comunicado de Prieto Iglesias en el que destaca las mejoras que están introduciendo en el VAR en los últimos meses. Clos Gómez no ha dudado en atacarle, llegando a decir que es «algo pelota» con sus nuevos jefes.

Prieto Iglesias dejó en verano el arbitraje en activo, cuando era árbitro de VAR, para pasar a formar parte de la directiva del CTA. Fran Soto, el actual presidente del estamento arbitral, le nombró responsable del videoarbitraje. Una de las medidas que se tomaron fue la implantación de un cuerpo específico de VAR, que ahora se atribuye Clos Gómez.

«Tú sabes perfectamente que la idea de especialización de los vares profesionales en una sola categoría que no discriminara entre los dos niveles existentes fue del equipo directivo anterior. Tú solo la has heredado y la has puesto en práctica, así que cambios desde los cimientos pocos, al menos por ahora», apunta Clos.

Prieto Iglesias únicamente señala de «un cambio que trasciende lo deportivo y que inspira el valor del mérito y la justicia», en referencia al trabajo que están haciendo en el CTA, pero sin atacar en ningún momento a la vieja directiva, capitaneada por Medina Cantalejo y Clos Gómez. El actual responsable del VAR termina recomendando la lectura de un artículo en el que se trata lo que él llama «una revolución silenciosa que está transformando el arbitraje».

Clos Gómez carga contra Prieto Iglesias

Pues bien, estas palabras, en las que no hay ningún tipo de ataque ni de mención a la antigua cúpula del CTA, no han sentado nada bien a Clos Gómez. El aragonés no ha dudado en cargar contra su sucesor en el cargo, en un mensaje plagado de ataques que ha colgado en sus redes sociales.

El que fuera mano derecha de Medina Cantalejo no duda tampoco en recordarle los varios descensos y ascensos de categoría que tuvo durante su carrera en activo, hasta que se quedó como árbitro de VAR de forma exclusiva. «Amigo Eduardo, ¿cómo subisteis tú y tus compañeros a Primera División? No había meritocracia? No te faltes al respeto. Tú, que promocionaste muchas veces de categoría y descendiste otras, ¿cómo se os valoró? ¿O eres de los mediocres que subían por sus méritos y era el anterior CTA quien injustamente les bajaba?», señala.

El mensaje de Clos Gómez termina con una descalificación a Prieto Iglesias, puesto que no duda en catalogarle como «pelota» de la nueva cúpula del CTA, de la que forma parte: «Para alabar a una nueva dirección no hace falta que menosprecies lo anterior, primero porque eres profundamente injusto y segundo porque demuestras ser algo pelota con tus nuevos jefes».