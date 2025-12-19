Laporta hace su ataque más furibundo al Real Madrid: «Tienen un bodrio de TV para vomitar mentiras»

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha vuelto a atacar a Florentino Pérez y al Real Madrid. En esta ocasión, el máximo mandatario azulgrana aprovechó su discurso durante de la cena de Navidad del club lanzar un nuevo dardo al eterno rival. Las palabras de su homólogo madridista en la comida de Navidad con los medios han provocado la reacción del empresario catalán, que aseguró que el eterno rival «tienen un bodrio de televisión desde el que solo vomitan mentiras».

«Tengo que decir que esta dimensión que hemos alcanzado también genera envidias, y que estas se gestionan muy mal por parte de quienes, utilizando malas artes, se saltan todos los códigos de conducta, éticos y morales, y no solo los deportivos», comienza diciendo el presidente del Barcelona.

«Supongo que sabéis a quién me estoy refiriendo, a quienes son los artífices de campañas permanentes de desprestigio contra nuestro escudo y nuestras esencias. Eso no lo vamos a permitir. Son los mismos que confunden el poder con el despotismo no ilustrado», dijo Laporta, hablando de la «envidia» que despiertan en la capital en un tono cada que fue ganando contundencia y volumen.

«Son estos que practican el cinismo y una prepotencia desmesurada; son estos que tienen un bodrio de televisión desde el que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente», añadió el máximo mandatario del Barcelona, sin mencionar al eterno rival esta vez.

Laporta agradeció a los presentes que el club azulgrana vuelve a estar «fuerte», además de desear un 2026 con títulos. «A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del campo. Mientras ellos destruyen, intentan borrar la historia o desvirtuarla, no lo conseguirán, nosotros estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça», afirmó.