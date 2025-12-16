Las 12 preguntas con las que el Real Madrid arrinconó a Laporta en el juicio de Negreira

El Real Madrid es el club que más está dando la cara para investigar y encontrar la verdad que hay detrás del ‘caso Negreira’. Con Florentino Pérez a la cabeza para señalar los graves pagos que realizó el FC Barcelona a cambio de «informes arbitrales». A raíz del juicio del pasado viernes de Joan Laporta como testigo, y no como imputado, el presidente culé tuvo que responder hasta doce preguntas formuladas por el club blanco que estuvo obligado a responder.

Unas cuestiones para dar explicaciones de por qué el Barça pagó hasta 7,2 millones de euros al ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira. Esta fue la lista de dudas que quería resolver el Real Madrid:

1. «¿Le informaron de que existían estos pagos a empresas relacionadas con el señor Enríquez Negreira?».

2. «¿Fue consciente, conoció o se lo explicaron?»

3. «Mi pregunta concreta es quién decide ese tipo de aumento».

4. «¿Era una información que conocía la junta directiva?».

5. «Que el F.C. Barcelona estaba haciendo pagos a empresas vinculadas al vicepresidente del CTA (Comité Técnico de Árbitros). ¿Cómo se podía conocer».

6. «¿Cuántas contrataciones verbales, por importes de magnitudes de 500.000 euros, tiene el F.C. Barcelona»

7 y 8. «Le voy a preguntar por dos facturas por separado».

9. «En el año… La temporada 2008-2009 el señor Javier Enríquez (hijo de Enríquez Negreira) estaba en el Fenerbahçe… ¿Pudo elaborar los informes siendo asistente en el Fenerbahçe?».

10. «Quería preguntarle por el señor Carles Naval (histórico delegado del Barcelona). Que es el que tenía los 647 informes».

11. «¿Ha llegado a algún tipo de conclusión ya con que esa contratación no se hiciera de manera directa, sino que una tercera persona a través de sus empresas remansara o recibiera cantidades que suman un millón de euros».

12. Si el F.C. Barcelona ha analizado y las empresas del señor Contreras prestaron unos servicios realmente. Y en el caso de que no lo hayan prestado… ¿Le han reclamado a esas sociedades?».