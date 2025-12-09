La esperada respuesta de Mourinho a su fichaje por el Real Madrid: «Es un asunto cerrado»

El banquillo del Real Madrid copa todas las conversaciones. La más que posible salida de Xabi Alonso -una derrota contra el Manchester City podría provocarlo- abre el abanico de candidatos. Zidane y Arbeloa parten como los mejor situados, siendo el actual técnico del Castilla el que más opciones tiene. Sin embargo, un sector del madridismo -los más nostálgicos- fantasean con la vuelta de Mourinho.

Una alternativa que el propio Mourinho se ha encargado de dar carpetazo cuando le han preguntado por ello en la rueda de prensa previa al partido entre Benfica y Nápoles. «No hay necesidad de cerrarlo, ya está cerrado. El asunto ya está cerrado… Olvídalo», expresó el técnico luso cuando le mencionaron que la afición del Real Madrid podía quererle de regreso.

El nombre de Mourinho entra en escena porque el de Xabi Alonso está en el alambre. El Real Madrid ha tomado la decisión de no tocar el banquillo hasta el duelo contra el Manchester City. Tras el encuentro que los blancos perdieron frente al Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu, la tensión se apoderó de la cúpula madridista, empezando por un Florentino Pérez al que testigos presenciales vieron visiblemente enfadado por el partido de los suyos.

El Real Madrid estuvo muy lejos de su nivel, firmando una hora de encuentro bochornosa, cayendo 0-2 y acabando el duelo desquiciado. Tras el encuentro, la cúpula madridista mantuvo varias reuniones, todas ellas informales, para tratar el futuro del equipo y, sobre todo, del banquillo. El nombre de Xabi Alonso estuvo encima de la mesa y su futuro también. Pero, tras estas conversaciones, se tomó la decisión de que había que aguantar hasta el miércoles, donde el donostiarra se la jugará. Todo lo que no sea ganar al Manchester City de Pep Guardiola le empujaría al abismo.