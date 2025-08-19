Confunden a la nadadora española Marta Santana con una heroína y lo destapa todo: «Lo más cerca…»

La nadadora Marta Santana ha sido confundida en China con otra persona, con características similares a ella, que le salvó la vida a un menor de morir ahogado. La española ha desmentido en la televisión pública que fuese ella: «Lo más cerca que he estado de ese país es Shein».

Un caso que ha dado la vuelta al mundo. Una turista española se lanzó sin pensarlo al río Tuojiang para salvar a un niño pequeño que estaba a punto de ahogarse. Todo el mundo pensaba que era la nadadora Marta Santana. Pero no. Lo ha desmentido.

La casualidad es que la heroína en China coincidía con el nombre. Pero con la diferencia de que vive en Málaga y tiene 25. Cuando Santana tiene 31 y es canaria. «Lo más cerca que he estado de China es comprando en Shein», declaró la natación en TVE.

Marta Santana ha reconocido que todos los datos que dijeron de la turista española que salvó a este menor eran ciertos y coincidían con su persona. Pero que no era ella. También recalcó que no «pondrá problema alguno» si la quieren recompensar por dicho acto.