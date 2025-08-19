Guitarricadelafuente, Duncan Dhu y Beret protagonizan la penúltima semana de Es Jardí

Penúltima semana de programación de la tercera edición de Es Jardí. Música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos se dan cita en el Recinto Mallorca Live de Calvià, que a partir de este jueves acogerá tres grandes citas: el fin de gira de Guitarricadelafuente (21 agosto), la parada en la isla de la gira 40º aniversario de Duncan Dhu (22 agosto) y la emocionante actuación de Beret (23 agosto).

Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, ha regresado con fuerza a los escenarios este año y ha recorrido las principales ciudades de España con su actual gira, que llegará a su fin este jueves 21 de agosto en Mallorca.

El artista traerá a Es Jardí su último trabajo, Spanish Leather, uno de los grandes y más esperados lanzamientos nacionales del año que lo ha consolidado como una de las voces más originales y prometedoras de su generación. Le acompaña un directo especial diseñado específicamente para esta ocasión que el público mallorquín podrá disfrutar en este fin de gira.

Después de explotar con la revisión de un clásico como Guantanamera y su original El conticinio, Guitarrica no tuvo miedo a experimentar en su debut, La Cantera (2022), doctorándose desde una originalidad extrema. El músico sigue construyendo un puente entre tradición y vanguardia, llevando su mensaje a nuevas audiencias sin perder la autenticidad y la sensibilidad que lo definen.

Formada en 1984 en San Sebastián, Duncan Dhu fundía las voces y guitarras de Mikel Erentxun y Diego Vasallo, junto con Juan Ramón Viles en la batería. Su álbum debut, Por tierras escocesas (1985), de inmediato capturó la atención del público y la crítica, sentando las bases de un sonido que combinaba elementos del rockabilly y el folk y que destacaba por sus letras nostálgicas y evocadoras.

Cuando se cumplen 40 años del debut de una de las bandas más importantes de la historia musical española, Mikel Erentxun sale a la carretera con su banda (Rubén Caballero guitarra, Mikel Azpiroz, teclados, Fernando Neira, bajo, Karlos Arancegi, batería) para celebrar un legado de clásicos. Es Jardí será una de las paradas de esta gira 40º aniversario, el viernes 22 de agosto, en una noche que promete ser mágica.

Beret, la emoción hecha canción

Su mezcla de pop urbano y reggae unida a unas letras llenas de emoción han convertido a Beret en uno de los artistas de mayor éxito en nuestro país. Interesado en la música desde bien pequeño, el artista sevillano se dio a conocer a través de las grabaciones caseras que publicó en internet y con las que revolucionó las redes sociales.

Desde entonces, Beret se ha ganado al gran público firmando canciones como Lo Siento, de su álbum doble Platino Prisma (2019) o Porfa no te vayas del Disco de Oro Resiliencia (2022). Además, cuenta con colaboraciones con Pablo Alborán, Melendi, Vanesa Martín, Omar Montes, Mr. Rain, Sofía Reyes y Sebastián Yatra, entre otros. Grandes himnos que junto a sus últimos sencillos –Hola, qué tal? y el más reciente, Fran– sonarán el 23 de agosto en Es Jardí.

El talento balear en el Escenario Sa Clariana

Es Jardí ha estrenado este año su nuevo concepto para las tardes de verano del festival, recibiendo a los asistentes a su entrada al festival en el Escenario Sa Clariana. La artista menorquina María Florit, la banda The Mirror Three desde Formentera y Morning Drivers desde Ibiza y los proyectos mallorquines Ange, The Little Kiss, Tinons March Quartet, DJ Tere G, Barrilete Cósmico, David Cabot, Alex Abril, La Canija y Fly Funks ya han pasado por dicho escenario, que acoge las más interesantes y variadas propuestas de la escena musical de las Islas Baleares.

Esta semana, por el Escenario Sa Clariana pasarán la diversidad de estilos con la voz de Carlos Gómez el jueves 21, el Tardeo Generación X con el DJ Ricardo D León y el acústico de Paco Martín el viernes 22 de 19:00 a 22:00h y la diversión asegurada con Kool Vibes el sábado 23.