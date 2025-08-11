Es Jardí logra el fin de semana perfecto con G-5, la fiesta Bresh y Alejandro Fernández

La tercera edición de Es Jardí, la mejor terraza del Mediterráneo del verano mallorquín, ha entrado en su quinta semana de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en el Recinto Mallorca Live de Calvià. El ‘Mediterranean Boutique Festival’ ha acogido tres grandes citas de la mano del gran regreso del supergrupo patrio G-5, “La fiesta más bonita del mundo” Bresh y la esperada visita del aclamado artista mexicano Alejandro Fernández como protagonista de un nuevo ‘Special show’, la apuesta de Es Jardí por acercar artistas de renombre internacional a Mallorca.

La gran fiesta del G-5

Un supergrupo pasó por Es Jardí el viernes para abrir la programación de la quinta semana del festival. Casi dos décadas después de su formación y de publicar un único álbum, el G-5, el Grupo de los Cinco de la rumba y el jaleo que integran Kiko Veneno, El Canijo de Jerez y Diego Ratón, de Los Delinqüentes, Muchachito y Tomasito, están de regreso en los escenarios y revolucionaron el Escenario Estrella Damm de Es Jardí en la presentación de su nuevo disco, El que quiera dormir que se compre una colchoneta.

Se trata de un disco que no entiende de etiquetas ni filtros, con canciones hechas entre amigos y para amigos, y un ambiente de camaradería es el que respiró sobre las tablas con todos los miembros del G-5 vestidos de presos y metiendose a los más de 2.500 asistentes en el bolsillo. Temas como: “Helsinki”, “Canalla”, “La oreja baila sola” hicieron vibrar a un público que no paró de tararear y bailar cada uno de los temas al ritmo de rumba, flamenco y rock. El guiño de la banda a Mallorca llegó cuando sonó -para la sorpresa de muchos- la canción del reconocido mallorquín Tomeu Penya: “El dimoni dins jo”.

Bresh sigue triunfando en Es Jardí

El color, la música y el buen ambiente de la Bresh siguen creando uno de los momentos clave del festival. “La Fiesta Más Linda del Mundo” volvió a teñir de rosa el jardín mediterráneo este sábado –tras una primera cita en el mes de julio– y confirmó que es uno de los eventos más queridos de la isla.

Alejandro Fernández enamoró al ritmo de balada y ranchera a Mallorca

En su apuesta por traer artistas de renombre internacional a la isla, Es Jardí acogió este domingo su segundo ‘Special Show’ con Alejandro Fernández, el máximo representante de la música mexicana en todo el mundo.

El ganador de cuatro premios Grammy Latinos, dueño de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y miembro del Salón de la Fama de Billboard, entre otros reconocimientos, llegó a Mallorca para llevar al público en un viaje por toda su historia, incluyendo un homenaje a su padre, Vicente Fernández.

Acompañado por una gran banda de músicos y mariachis. Alejandro Fernández tomó el Escenario Estrella Damm y lo hizo desbordando entrega y pasión. Desde su salida al escenario se ganó al público que no paró de cantar cada una de las canciones del repertorio con el que desembarcó en la isla. El artista inauguró la escena con su tema “Que seas muy feliz”, y es que felicidad es lo que sintieron las más de 4.000 almas que se dieron cita esa noche en ‘Es Jardí Mallorca’. Con una puesta en escena inigualable, el mexicano hizo un repaso por sus temas más actuales dejando paso a canciones con las que señaló que el público pasaría una noche de lo más romántica. Temas como: “Hoy tengo ganas de ti”, “Abrázame”, “Me dediqué a perderte” o su versión más íntima de la mítica “A mi Manera” pusieron la piel de gallina y los sentimientos a flor de piel a un público que se entregó al 100% durante los 120 minutos que duró el concierto.

Las baladas dejaron paso a un cambio de vestuario y de estilo musical con el que Alejandro Fernández rindió un homenaje musical a su padre Vicente Fernández, figura icónica de la música ranchera, reinterpretando grandes éxitos como “Volver, volver,” y “El Rey”, entre otros.

Escenario Sa Clariana y el talento balear

Como cada semana, el nuevo Escenario Sa Clariana dio la bienvenida al recinto a los asistentes con una ecléctica muestra de las interesantes propuestas musicales que se dan en la isla. El joven dúo Álex Abril y su personal manera de contar historias a través del jazz pusieron el toque de luz de Sa Clariana el viernes (gracias a la colaboración de Jazzlounge) y el domingo volvió a tomar el escenario el arte y talento flamenco de La Canija.