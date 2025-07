Medvedev contesta al ultimátum de Trump a Putin para el alto el fuego: «Podría terminar en guerra»

El ex presidente ruso Dmitri Medvedev ha contestado este lunes 28 de julio al ultimátum de Donald Trump a Vladímir Putin para lograr un alto el fuego en Ucrania: «Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con el propio país de Trump». El ex presidente ruso Dmitri Medvedev y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha publicado este mensaje en redes sociales después de que Trump asegurase que se había cansado de los retrasos de Putin para poner fin a la guerra.

Dmitri Medvedev ha respondido con dureza al ultimátum lanzado por Donald Trump a Vladímir Putin para frenar la guerra en Ucrania. Las palabras de Medvédev llegan horas después de que Trump, desde su club de golf en Turnberry, Escocia, asegurara ante la prensa junto con el primer m ijnistro británic Keir Starme que «no hay razón para esperar más». Trump ha advertido que dará un plazo de entre 10 y 12 días para que se alcance un alto el fuego. Si no se logra, Trump tiene previsto imponer sanciones «mucho más duras» contra Moscú.

Trump pierde la paciencia

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha mostrado su impaciencia ante la falta de avances en las negociaciones. En este sentido, ha asegurado que lleva «50 días esperando algún gesto real de Putin. Quiero ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso», ha explicado mientras se encontraba con el primer ministro británico. El domingo celebró una cumbre con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, en la que se anunció el acuerdo comercial de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Respuesta rusa inmediata

Medvedev en los últimos años se ha convertido en uno de los portavoces más agresivos del Kremlin. El ex presidente de Rusia ha rechazado la advertencia de Trump y ha elevado el tono hasta niveles propios de la Guerra Fría. En cambio, no ha mencionado de forma directa la posibilidad de una respuesta militar. Sí, ha advertido que las amenazas de Washington podrían desencadenar consecuencias «que afecten directamente al territorio estadounidense».

El cruce de declaraciones se produce en un contexto de máxima tensión geopolítica. A pesar de la presión internacional y de varios intentos de mediación por parte de países como Turquía, India o Brasil, el conflicto en Ucrania continúa enquistado. Los recientes bombardeos en Ucrania han encendido las alarmas en la comunidad internacional.

Washington, por su parte, parece decidido a endurecer su posición ante lo que considera una falta de voluntad real de Moscú para detener el conflicto. El ultimátum de Trump representa el giro más drástico en la política exterior de su segunda presidencia desde que asumiera el cargo por segunda vez a comienzos de 2025.