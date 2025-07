Trump da a Putin «de 10 a 12 días» para acordar un alto el fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha endurecido el plazo del ultimátum tras múltiples fracasos de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania este lunes 28 de julio. Donald Trump le ha dado a Vladímir Putin menos de dos semanas para acordar un alto el fuego en Ucrania o se enfrentará a fuertes sanciones. En declaraciones a la prensa junto a Keir Starmer en su club de golf Turnberry en Escocia, el presidente estadounidense afirmó no ver «ningún progreso» hacia un alto el fuego. «Voy a fijar un nuevo plazo de unos 10 ó 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar, no hay razón para esperar. Son 50 días, quiero ser generoso, pero simplemente no vemos ningún progreso», ha declarado Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump había amenazado a principios de este mes con imponer aranceles «muy severos» a los países que comercian con Rusia si esta no acordaba un alto el fuego en 50 días, o antes del 5 de septiembre.

Trump ha destacado que un acuerdo de alto el fuego había fracasado tres veces: «Sólo sé que hemos tenido buenas conversaciones y parecía que en tres ocasiones habíamos logrado un alto el fuego y quizás la paz, nos dividimos, hicimos lo que teníamos que hacer para llegar al final, y de repente, misiles estaban volando hacia Kiev», ha añadido Trump. «Esto ha sucedido en demasiadas ocasiones, no me gusta», ha resaltado el presidente de Estados Unidos. «Pensé que querría acabar con esto rápidamente, pero cada vez que pienso que va a acabar, mata gente», ha resaltado Trump sobre Putin. Sin embargo, en las últimas semanas, Trump ha expresado en repetidas ocasiones su desilusión con el líder ruso, quien no ha hecho más que intensificar sus ataques contra Ucrania mientras el presidente estadounidense impulsa la paz. A principios de este mes, Estados Unidos llegó a un acuerdo con la OTAN para proporcionar armas y misiles Patriot a Ucrania, lo que marca un importante cambio de política.

El presidente de Estados Unidos ha reconocido que ya no tiene interés en hablar con el ruso. Trump ha destacado que «Rusia podría ser muy rica, pero, en cambio, gasta todo su dinero en guerras».

Trump ha destacado que impondría aranceles muy severos si Putin no llegaba a un acuerdo. Este lunes también ha añadido que también podría imponer sanciones.

Los representantes de Rusia y Ucrania se reunieron en Estambul (Turquía) el 23 de julio para una tercera ronda de negociaciones directas, la primera de este tipo en más de un mes.

Sin embargo, al igual que en las dos reuniones anteriores, las negociaciones arrojaron pocos resultados, más allá de los acuerdos sobre el intercambio de prisioneros y la repatriación de los fallecidos.

El Kremlin descartó el viernes 25 de julio cualquier reunión entre Putin y Volodímir Zelenski. En cambio, afirmó que el presidente ruso podría reunirse con Trump en Pekín en septiembre.

Esto se produce después de que un ataque ruso nocturno hiriera a ocho residentes, incluido un niño, en Kiev. La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 328 drones y siete misiles, y que su objetivo principal era una base aérea en Starokostiantyniv.