Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 22 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Seren se muestra profundamente disgustada con su madre al descubrir que estuvo pagando los estudios a su profesora de yoga. Debemos tener en cuenta que ella tuvo que trabajar muy duro para poder tratar de lograr ese mismo objetivo. Evren intenta hacer todo lo que está en su mano para tratar de evitar que la tía de Timur se entere de la relación sentimental que mantiene con Bahar.

Lejos de que todo quede ahí, Rengin ha querido presentarse por sorpresa en casa de Bahar. Lo que no esperaba era acabar fingiendo que es la prometida de Evren, en una cena que no hace más que complicarse por momentos. Tolga ha querido preparar una sorpresa para Çagla, al ser consciente de que tiene muchísimas dudas respecto al doctor. Es algo que, dadas las circunstancias, no puede evitar. Todo ello mientras, sin querer, Bahar ha descubierto que Evren tiene entre sus planes pedirle matrimonio más pronto que tarde. Algo que va a marcar un antes y un después en sus vidas, y no es para menos. Por si fuera poco, los seguidores de esta serie han podido ver cómo la tía de Timur ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una importante confesión a Bahar. Ella, como era de esperar, se queda verdaderamente impactada y sin palabras. ¡No se lo esperaba en absoluto!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 28 de julio?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Leyla confiesa a Bahar que ella es la madre de Timur, pero le pide que guarde su secreto. A pesar de todo, lo cierto es que Bahar se niega a callarse. Hasta tal punto que decide hablar con Nevra, que se muestra muy asustada ante la posibilidad de que la verdad salga a la luz.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Rengin habla personalmente con Parla respecto a su situación con Timur y lo ocurrido en la cena. Como es de esperar, su hija no sabe gestionarlo bien. Nevra y Leyla tienen una fuerte discusión sobre si deben desvelar la realidad, cuando Timur les interrumpe.

Bahar, por su parte, comparte el secreto con Evren, mientras que Aziz tiene una tensa discusión con Efsun por defender a su madre. Todo ello mientras Timur se ha atrevido a preguntar a Bahar por la discusión que ha tenido con su madre y su tía, pero ella intenta poner excusas para no desvelar la verdad. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.