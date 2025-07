No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 21 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la tía de Timur ha decidido instalarse en casa de Bahar, mientras ella y Timur continúan fingiendo que están casados. Una situación que, como es de esperar, no sienta para nada bien a Evren. En cuanto a Çagla, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a Bahar cuáles son sus inseguridades respecto a Tolga.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie turca han podido ser testigos de cómo llega un nuevo y peculiar caso al hospital, justo cuando Aziz y Seren regresan de su luna de miel. Dadas las circunstancias, y ante la peligrosidad de lo que puede llegar a ocurrir, todo el personal se siente obligado a volcarse con la paciente. Por si fuera poco, Gulçiçek ha recibido un regalo y una propuesta sorpresa en su despedida del hospital. Todo ello mientras Rengin intenta hacer todo lo que está en su mano para aparcar, de una vez por todas, sus diferencias con Timur. Es más, se siente decidida a arreglar sus diferencias con el doctor. A pesar de que esas son sus intenciones, lo cierto es que nada va a salir como ella esperaba, puesto que no va a ser tan sencillo como imagina.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 22 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Seren se muestra profundamente disgustada con su madre. Y todo porque descubre que estuvo pagando los estudios a su profesora de yoga mientras ella no tuvo más remedio que ponerse a trabajar para poder hacerlo.

Lejos de que todo quede ahí, Evren intenta hacer todo lo que está en su mano para evitar que la tía de Timur descubra que tiene una relación con Bahar. Por otra parte, Rengin se presenta por sorpresa en casa de Bahar y finge que es la prometida de Evren. Y lo hace en una cena en la que no deja de haber complicaciones.

Además, Tolga no duda en preparar una sorpresa para Çagla, que continúa teniendo dudas respecto al doctor. Todo ello mientras Bahar descubre que Evren planea pedirle matrimonio, mientras que la tía de Timur deja descolocada a la doctora al confesarle un gran secreto. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.