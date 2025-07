Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 15 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Seren y Aziz, tras unos días de luna de miel, empiezan a aburrirse y a echar de menos el constante caos del hospital. Al llamar en busca de noticias, acaban descubriendo todo lo que ha ocurrido durante su ausencia. La tía de Timur, que tiene problemas de memoria, no recuerda absolutamente nada del presunto crimen. Aun así, otra persona parece ser la culpable y consigue asesinar al paciente.

Doruk, por su parte, cree firmemente haber descubierto quién es el verdadero asesino, mientras que Aziz y Seren regresan de su luna de miel y descubren que, durante todo este tiempo, Efsun ha preparado la habitación nueva para los bebés. Lo que Seren no esperaba es que fuese a conocer el sexo de sus hijos tras un descuido de su madre. Algo que no solamente le ha generado un profundo enfado, sino que ha terminado completamente derrumbada. Con la firme intención de avanzar en la recuperación de la tía de Timur, tanto el doctor como Bahar se ven en la obligación de hacer algo verdaderamente inesperado. ¿En qué consiste, exactamente? En convivir de nuevo juntos, fingiendo en todo momento que continúan casados. En estos instantes, es lo mejor que pueden hacer por la tía del doctor. ¿Conseguirán que ella no se entere de absolutamente nada de lo que ha ocurrido en los últimos meses?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 21 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo la tía de Timur decide instalarse en casa de Bahar, mientras ambos fingen que siguen casados. Una situación verdaderamente tensa que, como es de esperar, no sienta nada bien a Evren. Algo entendible, dadas las circunstancias.

Lejos de que todo quede ahí, Çagla confiesa a Bahar todas y cada una de sus inseguridades respecto a Tolga, mientras que un caso de lo más peculiar llega al hospital. Y lo hace en el preciso instante en el que Aziz y Seren llegan de su luna de miel, por lo que todo el personal se vuelca para mejorar la salud de la paciente.

Por si fuera poco, Gülçiçek se ha visto sorprendida al recibir un regalo, así como una propuesta sorpresa en su despedida del hospital. Todo ello mientras Rengin, a pesar de todo, se muestra decidida a apartar sus diferencias con Timur para arreglar su situación con él. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.