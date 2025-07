No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 25 de julio, los espectadores pudieron ser testigos del capítulo 219 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo, dadas las circunstancias, Julio, Irene y Rafael se ven en la obligación de unir fuerzas para conseguir un objetivo común, que no es otro que defender a Alejo. Y no solamente eso, sino que también buscan exigir a su padre que ponga fin a su guerra contra Bernardo y su tía. Es un hecho que no van a parar hasta lograr su cometido, sin importar las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo, para su sorpresa, van a contar con una aliada completamente inesperada. Algo que, desde luego, va a hacer posible que su objetivo pueda cumplirse a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, los seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Pepa y Matilde se ven obligadas a hacer frente a una amenaza verdaderamente terrible. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de la llegada de un extraño a la casa pequeña. Desde luego que se trata de algo que no estaba en absoluto en sus planes, pero va a marcar un gran punto de inflexión no solamente en sus vidas, sino también en la de las personas que están a su alrededor.

¿Qué sucede en el capítulo 220 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 28 de julio?

Después de todo, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Julio no ha dudado un solo segundo en trazar un nuevo plan. De esta forma, se muestra profundamente decidido a utilizar el embarazo de Adriana con un fin muy concreto, que no es otro que intentar manipular a Rafael. ¡No va a parar hasta lograrlo!

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Bernardo se ha visto obligado a tomar una drástica decisión respecto al ofrecimiento que han hecho Victoria y José Luis. Eso sí, tiene una complicada labor como es la de intentar convencer a Mercedes. Si no lo consigue, todo podría complicarse cada vez más.

Pero no todo queda ahí, puesto que sucede algo que va a marcar un antes y un después. ¿El motivo? Durante una visita a la Casa Pequeña, Adriana va a comenzar a encontrarse mal. Por lo tanto, inevitablemente, todos piensan en el bienestar del bebé que está esperando. ¿Le pasará algo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.