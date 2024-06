Quién es David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja y padre de su primer hijo

Anabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. La sobrina de Isabel Pantoja ha confirmado que está embarazada de cuatro meses, por lo que ha cumplido un sueño. Y no lo ha hecho sola, ya que se trata de un proyecto en común con David Rodríguez, su actual pareja con quien mantiene una relación desde hace más de un año.

El fisioterapeuta, de 26 años, conoció a influencer precisamente gracias a la tonadillera, puesto que le acompañó en una de sus giras. Los dos dieron el paso de comenzar un noviazgo que les está brindando una enorme felicidad. Algo que la propia Anabel dejó claro en 2023, cuando despidió uno de los años más especiales de su vida, precisamente por la llegada de David Rodríguez.

«Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú @davidroal, sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con MI GENTE de aquí lo que es MI CHIMBA DE VIDA CONTIGO, solo puedo agradecerle a Dios y a los que me cuidan arriba por esta bendición que me mandaron», escribió Anabel Pantoja en su perfil de Instagram.

Lejos de que todo quede ahí, la prima de Kiko Rivera fue mucho más allá: «Voy a dejarme la piel, la grasa, el corazón, la celulitis y mi vida entera por ese amanecer mirando el mar, ese baño en Patalavaca los domingos, esos días de tarde de bingo y comida rica en Calle Betis con los nuestros. Ese finde nuestro en Portugal donde tú y yo solo sabemos, esas compras al Spar, esos ratitos en la tienda de nuestros amigos, esos paseos en bicis por nuestra isla, esos días en Sevilla con los nuestros, esos viajes y ciudades para tachar, esos 20€ semanales de ahorro, esas noches de tablet y series». Y añadió: «¿Vamos por el 2024 con la misma fuerza o más?».

Quién iba a decirles a ambos que, en cuestión de meses, cumplirían su sueño de anunciar algo tan sumamente especial como que van a ser padres. Y es que, como la influencer ha confirmado en su entrevista a la revista Lecturas, los dos estaban buscándolo desde hace tiempo. Así pues, a finales de 2024, darán la bienvenida a ese bebé tan deseado.

¿Quién es David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja?

El fisioterapeuta tiene 26 años y es de Córdoba. Desde que comenzó su relación con la influencer, compatibiliza su trabajo en la ciudad andaluza con otro en un hospital de Canarias, al que acude varios días a la semana. Una decisión que tomó para poder estar más cerca de Anabel, cuya residencia oficial está en la isla de Gran Canaria.

Pero, ¿cómo se conocieron? Lo cierto es que fue de la forma más casual. David Rodríguez fue el fisioterapeuta que acompañó a Isabel Pantoja en una gira por Estados Unidos. Por aquel entonces, entre el cordobés y Anabel surgió una gran amistad. Al fin y al cabo, ella estaba con Yulen Pereira tras su participación en Supervivientes.

Cuando puso punto y final a su relación con el esgrimista, poco después comenzó su historia de amor con David Rodríguez, quien se había convertido en un gran amigo y confidente. Desde entonces, los dos se encuentran disfrutando al máximo de su relación sentimental pero, sobre todo, siguen haciendo realidad muchos sueños. Uno de los más esperados era el de ser padres y, en tan solo unos meses, podrán tener a su bebé en brazos. ¡Enhorabuena, pareja!