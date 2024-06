Anabel Pantoja y su pareja David esperan su primer hijo

Anabel Pantoja está embarazada. Este martes, la crónica social de nuestro país se levantaba con la noticia de que la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja David Rodríguez esperan su primer hijo.

La influencer y el fisioterapeuta, que llevan un año de relación, afrontan esta nueva etapa con la mayor de las ilusiones. Llevaban buscando el bebé desde el pasado mes de octubre. Anabel se quedó embarazada, sin embargo, no pudo seguir adelante.

Anabel Pantoja en un evento. (Foto: Gtres)

«Sí, fue una desilusión muy grande para los dos y para mi madre. Me arrepiento de habérselo contando porque ella sufrió muchísimo. Me rayé mucho, lo pasé mal. Pensaba: ‘Lo mismo ya con la edad que tengo esto no me agarra, o no somos compatibles’. Lo pasé en silencio, no lo pude contar, no quise transmitir lo que me estaba pasando a nadie más que a mi madre, a mi pareja y a una amiga», ha confesado Anabel.

Además, ha contado que David también lo pasó mal. «Hasta fuimos al doctor y nos dijo: ‘Habéis fecundado. Si habéis llegado a eso es porque se puede’. Me cambió el chip», ha asegurado.

Al margen de la feliz etapa que está atravesando, Anabel también ha confesado que tiene ciertas inquietudes. «Me da miedo que pase algo. No dejas de oír que los embarazos en mujeres mayores tienen más riesgos», ha comentado.

Así se enteró Anabel Pantoja de que estaba embarazada

La prima de Kiko Rivera ha explicado que se enteró de que estaba en estado de buena esperanza el fin de semana del aniversario con su pareja. «Le preparé a David algo especial en un hotel en Mogán (Las Palmas de Gran Canaria)», ha dado a conocer en la revista Lecturas.

«Una semana antes de Semana Santa, tuve la primera falta, pero dije: ‘No voy a pensar, no vaya a pasarme lo mismo que la otra vez’. Pasó como una semana y yo sola en Madrid me compre 150 pruebas para no tener dudas», ha relatado.

Anabel Pantoja en una fiesta de Dulceida. (Foto: Gtres)

La reacción de la familia

Por otro lado, Anabel Pantoja también ha dado a contado cómo se ha tomado su familia esta feliz noticia. «Ha sido muy bonito. A Isa (Pantoja) la llamé por videollamada, se sorprendió y se emocionó. Me hubiera encantado decírselo en persona, pero no hemos cuadrado. Se lo conté también a mi sobrino, el hijo e Isa y fue un momento muy especial», ha asegurado.

A Isabel Pantoja y su tío Agustín se lo cotó en el concierto de Madrid. «Yo estaba muy nerviosa, no porque se lo tomaran a mal, sino porque quería que ella estuviera tranquila, que lo viviera. Esperé a que se marchara todo el mundo de la habitación, quería que estuviéramos solos. Fue muy bonito. Ella se emocionó y se alegró. Me abrazaron. Ella es muy niñera. Estoy grabando todas las reacciones y haré un pequeño resumen para compartirlas», ha contado Anabel.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja en un concierto. (Foto: Gtres)

También son conocedores de la llegada del bebé Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales. «Esperé a verle en persona para contárselo. Hablé con él y con Irene, dijeron: ¿Qué dices? ¿En serio?. Me abrazó, se emocionó. Me encantaría hablar con mis sobrinas (las hijas de Kiko e Irene) en persona, pero tendré que hacerlo por videollamada. A mi sobrino (el hijo que tuvo Kiko Rivera con Jessica Bueno) también quiero decírselo ya», ha revelado, muy emocionada.

¿Planes de boda?

Durante esta entrevista, Anabel Pantoja también ha despejado todas la incógnitas sobre una posible boda con David. Por ahora, no está en sus planes ni es una de sus mayores ilusiones ahora. «El mayor acto de amor que nos hemos dado ha sido un hijo. Ahora mismo estamos como en un cuento», ha destacado.