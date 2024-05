Kiko Rivera y Anabel Pantoja se reencuentran en plena polémica familiar

Kiko Rivera y Anabel Pantoja se han reencontrado en el festival de música Desalia 2024 (que dura cinco días las 24 horas del día) que se está celebrando en Maspalomas (Canarias). Enclave en el que el cantante ha realizado una sesión con los temas del momento y algunas de sus canciones más icónicas como Quitate el top o El Mambo, entre otras.

A través de las redes sociales se ha podido conocer en qué punto se encuentra la relación entre Kiko y Anabel, quienes han estado un tiempo distanciados por diversos motivos familiares. Y es que, la muerte de su abuela, doña Ana (madre de Isabel Pantoja), marcó un antes y un después en su vínculo. Cuando esto ocurrió, Anabel Pantoja se dio el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez en La Graciosa. Decisión que no convenció al Dj.

«Me dijo que él no celebraría la boda, pero no se enfadó por el hecho de que yo lo hiciera, o al menos eso creía yo, ni siquiera me ha mandado un mensaje felicitándome o diciéndome que estaba muy guapa. Me gustaría que si tiene algún problema conmigo me lo diga claro porque yo ya más no puedo hacer», dijo muy dolida Anabel en Sálvame Deluxe. Desde entonces su relación ha sido intermitente, aunque todo apunta que han dejado atrás las rencillas del pasado y que ya gozan de una buena sintonía.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja en el festival de Desalia. (Foto: Redes sociales)

Prueba de ello han sido las diversas imágenes que han ido publicando en sus respectivas cuentas de Instagram. Ambos han posado de lo más sonrientes ante el objetivo de la cámara mostrando así la complicidad que han tenido desde que eran tan solo unos niños. Y es que, han crecido juntos en Cantora y siempre habían estado muy unidos pese a los problemas familiares que hay presentes en el clan Pantoja.

Kiko Rivera y Anabel Pantoja en Desalia 2024. (Foto: Redes sociales)

De hecho, la tonadillera sólo mantiene una estrecha relación con la creadora de contenido. Se las ha podido ver juntas en varias ocasiones en los últimos tiempos y, es que Anabel se encarga de crear el contenido que se genera en los conciertos de la artista, entre otras cosas. De hecho, como no podía ser de otra forma, Anabel Pantoja estuvo presente en el concierto que dio la tonadillera el 13 de abril en el WiZink Center, situado en la madrileña avenida Felipe II. Evento con el que la artista conmemoró sus 50 años en la industria de la música.

Por su parte, Kiko Rivera continúa distanciado de su madre. Lo último que se ha sabido de un posible acercamiento entre ellos data en julio de 2023, cuando el artista fue operado para solventar una dolencia cardíaca en Hospital Vithas de Sevilla, donde recibió la visita de su progenitora.