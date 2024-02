Anabel Pantoja ha hecho su vida fuera de la televisión y, lo que parecía algo improbable, finalmente, ha sucedido porque regresa por todo lo alto a la pequeña pantalla. En la tarde del lunes, 26 de febrero, TardeAR anunciaba que había hecho un fichaje estrella que formará parte del grupo de colaboradores habituales del formato. De esta manera, la sobrina de Isabel Pantoja, que se ha convertido en una de las influencers del momento, volverá a sentarse junto a Ana Rosa Quintana, con quien debutó hace ha más de una década.

Así ha cambiado Anabel Pantoja

Nos remontamos al año 2011 para ver cómo fue la gran reaparición de Anabel Pantoja en un programa de televisión. Mucho han cambiado las cosas desde entonces y, es que conforme ha ido pasando el tiempo, la prima de Kiko Rivera ha ido dejando a un lado la vergüenza dando así rienda suelta a su personalidad divertida y dicharachera. Es más, es uno de los rostros más queridos de las redes sociales. Prueba de ello es que reúne ya cerca de dos millones de seguidores.

Anabel Pantoja en 2011 en ‘El programa de Ana Rosa’ / Telecinco

«¿Cómo estás?». Con estas palabras recibió Ana Rosa a Anabel Pantoja aquel 2011. A esta pregunta, Anabel respondió muy sincera. «Nerviosa», espetó. Es necesario mencionar que, por aquel entonces, Kiko Rivera formaba parte de Supervivientes, reality que tuvo que abandonar por un problema de salud. Motivo por el que la creadora de contenido pisó el plató de televisión de la cadena de Fuencarral.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo / Gtres

No solo hemos podido notar un cambio en su actitud, sino que en estos años, Anabel Pantoja ha vivido una evolución de la que ha hecho partícipes a sus seguidores. Como fiel amante de la moda que es, está siempre al tanto de las últimas tendencias, por lo que su estilo actual no tiene nada que ver con el que lucía cuando dio sus primeros pasos en televisión.

Anabel Pantoja en 2011 / Gtres

Además, haciendo gala de su eterna naturalidad también ha hablado abiertamente de su cambio físico y ha contado detalles de las dietas a las que se ha sometido, el deporte que ha ido practicado y los retoques estéticos que se ha hecho. Un claro ejemplo fue cuando se hizo una liposupción. Operación a la que se sometió en 2022 en la Clínica Diego de León. Hay que añadir también que en 2012 se colocó una banda gástrica en la Clínica La Luz, con la que perdió 15 kilos.

Anabel Pantoja actualmente / Gtres

Por otro lado, Anabel Pantoja ha admitido que se ha inyectado bótox en los labios y ácido hialurónico en la frente para difuminar así las líneas de expresión.

Nueva etapa televisiva

«Gracias por la oportunidad porque claro, ahora la gente dirá ¿qué hace esta aquí? Lo primero de todo trabajar porque me acabo de comprar una casa y tengo que pagarla y, simplemente, me habéis dado un espacio espectacular y privilegiado y voy a hacer algo que me encanta. Yo lo que me gusta es mover a través de la pantalla a la gente y enseñarles mi vida y la realidad. Y si me voy a Roma y me roban el bolso, pues lo cuento», comenzó diciendo en su presentación en el espacio conducido por Ana Rosa Quintana.

De esta manera, Anabel iniciará una nueva etapa televisiva, después de haber concursado, hasta en dos ocasiones, en Supervivientes y en Gran Hermano VIP, entre otros formatos.