La importante prueba que utilizará Pinocho para convertirse en hermano oficial de Anabel Pantoja

Las polémicas no dejan de crecer alrededor de Anabel Pantoja. Si hace tan solo unos días fue víctima de un robo mientras visitaba, junto a su pareja, las calles de Roma, ahora la sobrina de la Tonadillera vuelve a acaparar los focos tras conocerse la existencia de un supuesto hermano por parte de padre. Su nombre es Luis Vicente Rico y, a juzgar por lo trascendido, su lucha incansable por formar parte del clan Pantoja, solo acaba de comenzar.

Hace tan solo una semana, una popular revista del país informaba que Luis, más conocido como Pinocho, había interpuesto una demanda contra Anabel con el objetivo de reclamar el derecho de su apellido tras asegurar ser hijo de Bernardo Pantoja, fallecido el 25 de noviembre de 2022. Según lo trascendido, la sevillana no había accedido a solucionar el problema de una manera amistosa, por lo que Rico se habría visto obligado a optar por la vía judicial.

Sin duda, esta situación ha supuesto un nuevo revés para Anabel ya que, si el juez así lo considera, tendrá que someterse a una prueba de ADN para poder confirmar si la versión que defiende Pinocho finalmente es verídica. Por ahora, no se tenían más datos al respecto pero, este misma mañana, el demandante, junto a su equipo de abogados, ha ofrecido una rueda de prensa donde ha desvelado una importante prueba que utilizará en el proceso.

Luis Vicente Rico, conocido como ‘Pinocho’ junto a su equipo de abogados en una rueda de prensa en Sevilla/ Gtres

Se trata de una servilleta que el propio Luis quitó a Bernardo mientras vivía para poder realizarse las pruebas de ADN pertinentes más adelante. Además, tal y como ha explicado, posee audios donde el hermano de Isabel Pantoja reconoce ser su padre. Sin duda, unas pruebas que deberían ser definitivas en el caso pero, sin embargo, el propio abogado considera que no serían suficientes, por lo que han decidido recurrir a otras vías: «Frente al inmenso peso que tiene una prueba de ADN practicada en presencia del juez, ese audio sería insignificante», explicaba.

Durante la rueda de prensa, Luis Vicente Rico también ha confirmado que hay un miembro del clan Pantoja que le está apoyando en la sombra pero ha preferido no desvelar su nombre por ahora: «Yo ahí no me voy a meter. Apoyar me apoya pero no voy a decir quien es», decía, señalando que prefiere mantener el anonimato del mismo para evitar polémicas.

Anabel, reacia a pronunciarse

Clara y contundente. Así se ha mostrado Anabel Pantoja el pasado lunes cuando era sorprendida por la prensa en las calles de Madrid, donde fue preguntada por todos los frentes abiertos que rodean su actual vida, entre los que destaca la demanda interpuesta por su supuesto hermano, Pinocho. «Lo siento cariño no te voy a contestar, ¿vale? Me voy al super», decía.

Anabel Pantoja en Madrid/ Gtres

En cuanto a la supuesta historia de amor que estaría viviendo su tía, Isabel Pantoja, en Canarias, tampoco ha querido pronunciarse, por lo que prefiere situarse en un completo segundo plano ante las informaciones que la posicionan constantemente en el huracán del foco mediático.