Susto el que se ha llevado Anabel Pantoja durante su estancia en Roma, Italia. La influencer ha hecho las maletas y ha cogido un avión con destino la ciudad eterna, viaje al que ha ido acompañada por su actual pareja, David Rodríguez. Lo que iba a ser una escapada de ensueño se ha visto empañada por un suceso que ella misma ha narrado vía stories de Instagram. La creadora de contenido ha sufrido un robo mientras estaba sentada en un restaurante para degustar la comida tradicional italiana.

Anabel Pantoja ha contado a sus seguidores cómo ha vivido esta situación por la que ha tenido que personarse en la comisaría de los carabinieri para presentar la correspondiente denuncia. Con ella en la mano, ha narrado el atraco, que, afortunadamente, ha quedado en una anécdota. «Estoy bien. Ha sido un susto tremendo. Sigue habiendo malas personas con apariencia normal, que no te imaginas que es un ladrón. Menos mal que el camarero lo vio, David salió corriendo y gracias a la policía que ha sido súper efectiva que apareció y lo detuvieron», ha comenzado diciendo.

Anabel Pantoja, víctima de un robo en Roma / Gtres

«Lo que os voy a contar es muy fuerte. Sí, por desgracia hemos sido víctimas de un robo. Nunca me había pasado. Afortunadamente de esto saco que siempre voy a llevar el bolso colgado, porque lo he puesto en la parte donde íbamos a comer, dentro y con la gabardina encima y la bufanda. Jamás en la vida pensé que me iban a robar el bolso»,ha proseguido.

Al mismo tiempo ha hecho hincapié en que ha sido «muy desagradable». Y es que, el ladrón ha sabido cómo distraerlos, mientras que «ha sido el camarero el que ha visto al ladrón y se ha montado un pitote. David ha salido corriendo, ha venido la policía, yo controlando a David».

«El ladrón ha reconocido el robo y me ha pedido perdón, pero le he dicho que no. Estaba fumando, con unas zapatillas de Armani, me pides dinero y yo te lo doy, pero me dejaba sin documentación, sin móvil, sin nada en Roma», se ha quejado Anabel, aún nerviosa por lo sucedido. «Ha sido una locura con la sirena encima del techo sonando a toda hostia para poner la denuncia, porque de no ponerla esto va a seguir ocurriendo y vamos a sufrirlo todos los turistas. Hemos estado una hora en comisaría y nos hemos quedado sin comer en el restaurante, pero ahora me voy a comer una carbonara en cualquier lado, porque me lo merezco. Gracias a la policía de Roma, porque se han portado muy bien, al camarero y a mi novio, que gracias a él estoy a salvo», ha finalizado. Tras esto, la pareja ha podido continuar con normalidad el recorrido por las empedradas calles romanas.