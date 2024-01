Anabel Pantoja se sincera sobre cómo es su relación con Isabel Pantoja

Anabel Pantoja ha dado un paso al frente. Lejos de mantenerse en un segundo plano como ha ocurrido estos últimos meses de atrás, la prima de Kiko Rivera, que se encuentra en una fase personal y profesional óptima, ha concedido una entrevista con la que ha dejado clara cuál es su postura pese a ser uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país debido a los lazos de sangre que la unen a Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo / Gtres

La relación de Anabel Pantoja con la cantante

La influencer ha dejado clara su postura en cuanto a la situación familiar que atraviesa tras el distanciamiento general del clan Pantoja. Ella aboga siempre por la concordia, aunque admite que entiende la postura que la cantante ha tomado con los demás familiares. «Hay mucha gente que se quiere poner en contacto con ella por interés», ha indicado a Lecturas, añadiendo que «cuando una persona se lleva tantos desengaños y tantas estafas, al final decide con quién hablar y con quién estar tranquila».

Anabel Pantoja en una imagen de archivo / Gtres

De cualquiera de las maneras, Anabel Pantoja ha dejado claro también que «cuando tengo un problema no la llamo, no me apetece», pero que sí lo hace para conversar de otros asuntos como «de la casa nueva, de mi situación laboral».

Anabel Pantoja en una imagen de archivo / Gtres

En esta conversación, Anabel también ha dejado claro que ella no es una bienqueda, pero lo que ocurre es que no quiere perder «la poca familia que me queda». «No tenemos el mismo trato por muchos otros factores», ha puntualizado. Además, también ha comentado que siempre aboga por la unión y que pretende ayudar en todo lo que ella puede. Y así seguirá haciendo. «Antes me imaginaba viviendo una vida junto a mis primos Kiko e Isa, en la misma ciudad. Y al final, cada uno ha tirado para un lado. Eso te va separando», ha revelado. «Lo importante es poder levantar el teléfono e ir a ver a mis sobrinos y que se mueran de amor al verme. Me encargo de que no me dejen de querer», ha añadido.

La última aparición de Anabel junto a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja que se muestra siempre reacia a aparecer en las redes sociales ha roto con esa fórmula que parecía inquebrantable. Junto a su sobrina protagonizó un vídeo que la creadora de contenido publicó en su perfil de Instagram con el objetivo de felicitar de una forma divertida a sus seguidores el año nuevo.

Ver esta publicación en Instagram

Este clip fue grabado antes de terminar el 2023 coincidiendo además con el concierto que dio la tonadillera, el pasado 30 de diciembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, enclave en el que la artista conmemoró su 50 aniversario en la industria de la música.