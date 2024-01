Isabel Pantoja terminó el 2023 haciendo lo que más le gusta hacer: cantar. La tonadillera viajó primero a Madrid para después desplazarse hasta Barcelona para dar el último concierto del año. De esta manera, el Palau Sant Jordi de la ciudad condal se convertía en el cónclave perfecto donde la intérprete de Marinero de luces se mostró muy emocionada ante su público, con quien conmemoró su 50 aniversario en la industria de la música. Por ello, rescató algunos de sus grandes éxitos.

Isabel Pantoja en su concierto / Gters

Durante el tiempo que duró el concierto, Isabel Pantoja cantó temas como Pero vas a extrañarme, entre otros. Nada más arrancar el espectáculo musical, la cantante agradeció a los asistentes su presencia. «Tenía muchísimas ganas de venir a Cataluña, a Barcelona, que tanto y tanto quiero… porque yo soy de ustedes, lo sabéis. Os quiero muchísimo y estoy deseando que pasemos un ratito agradable que es lo importante», dijo, muy emocionada.

El público hace un llamamiento a Anabel Pantoja

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando el público aclamó la presencia de Anabel Pantoja en el escenario. Y es que, es necesario recordar que, la influencer trabaja como community manager en el equipo de su tía desde hace un tiempo. «No ahora mismo no puede salir que me estropea todo. Mi niña está trabajando, luego la saco», expresó Isabel en clave de humor.

Anabel Pantoja en una imagen de archivo / Gtres

El mensaje de Isabel Pantoja

A través del perfil de Instagram de Anabel Pantoja se ha podido ver la excelente relación que mantiene con su tía. Y, aunque no es ningún secreto, mediante un vídeo han confirmado que esto es así. La artista, que no es muy dada a hacer este tipo de clips no ha dudado en felicitar el año con una gran sonrisa y con mucha naturalidad. «Estamos en el 2023 todavía», decía Anabel algo desorientada con la fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Nos vamos para el 2024. A ver cómo acabamos», añadía a lo que Isabel respondía «pues bien, con salud. Salud para todos». «Cuando no sabes ni en el año que vives. Pantofelicitación», escribía Anabel como título del post que ha logrado una gran interacción por parte de sus seguidores.

Reaparición en medio de la polémica

Esta reaparición de Isabel se produjo días después de que trascendiera que había vendido su ático de Fuengirola, Málaga. Un piso, formado por dos apartamentos que se vendió en dos partes; la primera de ellas, salió a subasta a principios de 2022 y, en ese momento, se encontró un comprador. Un año después, la otra parte ya cuenta con un nuevo propietario.

La cantante contrató a una empresa de mudanzas y en tres enormes camiones se llevó todos sus recuerdos. Aunque no solo eso, porque, además, también se llevó parte del mobiliario. «Se ha llevado el lavabo de bronce que había en un baño, los splits de toda la casa, más de 70 puertas (79 en total) entre puertas de armario o de habitaciones. La puerta del domicilio quiso llevársela, pero eso no ha podido», contó Antonio Rossi en Vamos a ver.