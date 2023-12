La triste noticia que ha convertido a Isabel Pantoja en protagonista de 2023

La vida de Isabel Pantoja cambió en 1984, cuando murió su marido Paco. A partir de ese momento empezó una batalla que todavía no ha terminado. En las últimas semanas la cantante se ha convertido en noticia a raíz de un acontecimiento negativo que no le deja en buen lugar. Paquirri dejó una herencia muy suculenta en sus manos y su voluntad era que sus hijos Francisco y Cayetano, también toreros de profesión, se hiciesen con sus objetos y enseres personales.

Isabel Pantoja aseguró que no podía entregar este material a los herederos de Paquirri porque se lo habían robado. Supuestamente estaba guardado en Cantora, finca que heredó la cantante y su hijo Kiko Rivera y que ahora utiliza como residencia fija. Fue Kiko el primero en dar un paso adelante. Reconoció que su madre había fingido un hurto debido a la mala relación que mantiene con Francisco y Cayetano. El marido de Lourdes Montes no está dispuesto a seguir callado.

Francisco Rivera durante su entrevista / Telecinco

Francisco siempre se ha caracterizado por ser muy discreto, pero ha llegado el momento de pasar a la acción. Ha dado dos entrevistas en el programa ¡De Viernes!, el espacio que Santi Acosta presenta en Telecinco. El maestro insiste en que ya no puede llevar este asunto a los tribunales porque ha prescrito, pero no olvida que Isabel Pantoja se niega a cambiar de postura simplemente por seguir haciendo daño.

Isabel Pantoja es la protagonista de 2023

La viuda de Paquirri se ha propuesto celebrar su 50 aniversario como cantante encima de los escenarios. Realizó una primera gira por América que le llevó a Nueva York y a Miami. Tuvo tanto éxito que se animó a organizar unos nuevos conciertos en España. De esta forma arrasó en Canarias y en Sevilla y tiene previsto hacer lo mismo en Madrid, Barcelona y Bilbao.

Sin embargo, no ha sido esta noticia la que le ha convertido en protagonista de 2023. Hay otro asunto importante que tiene muy preocupados a sus fans: su estado de salud. Cada vez son más los que aseguran que Isabel no se encuentra bien. ¿El motivo? Cada vez está más sola, únicamente puede confiar en su hermano Agustín Pantoja y las críticas no cesan.

Isabel Pantoja en un concierto / GTRES

«Isabel estuvo yendo a Córdoba por problemas de salud, con todo lo que tiene encima bastante que camine. Su vida ha sido un no parar de desgracias. Pero eran unas cosas que tenía que hacerse pero sin más dramatismos; una cosa normal acorde a su cuadro médico y acorde a su situación emociona», explican en Es la mañana de Federico.

Francisco Rivera ni olvida ni perdona

Francisco Rivera tiene motivos más que suficientes para estar dolido con Isabel Pantoja. No le ha reclamado nada económico, lo único que quiere es recuperar las cosas que le pertenecen y que nunca le fueron entregados. Son los trastos que su padre utilizaba para torear y para él tienen un valor sentimental importante.

Francisco Rivera en el programa ‘¡De viernes!’/ Mediaset

La colaboradora Carmen Borrego insiste en que hay mucha gente que ha confirmado la versión de Francisco, no solamente su hermano Kiko Rivera. «Kiko no es la única persona que ha visto estas cosas en Cantora. Las amigas de Isabel han hablado muchísimas veces y han dicho que esos trajes están ahí», asegura.

La sorpresa ha sido que Isa, la hija pequeña de la tonadillera, ha salido en defensa de su madre asegurando que en Cantora no hay nada que le pertenezca a Francisco. Estas declaraciones han llamado mucho la atención porque entre la joven y la cantante no hay ningún tipo de relación. Entonces, ¿por qué ha salido en su defensa?