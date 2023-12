El tenso momento de Anabel Pantoja antes del concierto de su tía: «La peor persona»

Anabel Pantoja es el único miembro de su familia que está dispuesto a ayudar a su tía Isabel en la nueva gira que ha organizado. La cantante debe resolver cuanto antes un problema urgente con la Agencia Tributaria y no ha tenido más remedio que cerrar 16 espectáculos que tendrán lugar el próximo año. Hasta entonces, la viuda de Paquirri actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Anabel Pantoja se ha desplazado hasta la capital catalana para ayudar a su tía, pero antes ha vivido un momento muy desagradable que ha compartido con sus seguidores de Instagram. Según cuenta, ha recibido insultos por parte de un cámara que iba acompañado de una reportera.

Anabel Pantoja quejándose en Instagram / Instagram

Según cuenta, después de aterrizar en Barcelona y antes de reunirse con su equipo en el hotel, dos comunicadores se han acercado a ella para hacerle una serie de preguntas bastante comprometidas. Anabel promete que estaba hablando por teléfono y que no podía atender a la prensa. Ha dejado claro que entiende el trabajo de los periodistas y exige que ellos también comprendan su postura.

Anabel Pantoja asegura que ha recibido insultos

Lo primero que ha hecho la sobrina de Isabel Pantoja es dejar claro que la reportera no le ha faltado en ningún momento el respeto. Sin embargo, según su versión de los hechos, el cámara que le acompañaba le ha insultado cuando ha dejado de grabar. También le ha dicho que era «la peor persona del mundo mundial». Siempre siguiendo el relato de la andaluza.

Isabel Pantoja con Anabel Pantoja y su hermano Agustín / GTRES

«Vengo a trabajar, tengo solamente 15 minutos para llegar al hotel, dejar la maleta, cambiarme y demás y tengo que escuchar cosas como no sé qué de Michael Jackson, no sé qué de herencias, cuando yo ni siquiera había nacido. Solamente he dicho: por favor, estoy hablando, no grabes mi conversación. Está marcando cuándo puedo hablar por teléfono. Nadie me tiene que decir si abro o no», ha declarado.

Por otro lado ha insistido en que no todos los reporteros son iguales. Promete que la mayoría le hace preguntas con toda la educación del mundo y ella responde cuando puede, pero en este caso no tenía la información que le estaban pidiendo y tampoco quiere participar en más polémicas.

«A mí un juez o la policía no me obliga a responderte»

Anabel Pantoja estaba tan enfadada que ha decidido compartir su malestar en Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores. Ha aprovechado su repercusión en la citada red social para recordar que no tiene ninguna obligación de dar información a los reporteros.

Anabel Pantoja antes del concierto / Instagram

«Me estaban grabando y yo estaba diciendo que por favor estaba hablando por teléfono. Pero claro, si me preguntas por Michael Jackson o por cosas de hace 40 años que yo no había nacido pues evidentemente no voy a responder. Tú tienes que entender que a mí un juez o la policía no me obliga a responderte», declara al respecto.

Después de hacer esta crítica, la influencer se ha reunido con su tía en el Palau Sant Jordi. Empezó a trabajar con ella hace muchos años, justo cuando perdió su puesto en un hotel de Sevilla. Trabajaba allí de recepcionista y de un momento a otro se quedó sin empleo, así que la cantante le ofreció formar parte de su equipo y desde entonces no se han separado, a pesar de los brillantes compromisos profesionales que tiene Anabel.