La lucha de Luis Manuel Pinocho de ser reconocido como hermano de Anabel Pantoja y, por tanto, como hijo legítimo de Bernardo Pantoja, quien falleció el 25 de noviembre de 2022 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en el que llevaba varias semanas ingresado, tras un empeoramiento en su estado de salud; es incansable. Según él, el hermano de Isabel Pantoja le pidió antes de morir, que luchara por ostentar el apellido que le correspondía. Y de ahí, que se haya sumergido en una batalla legal contra Anabel Pantoja para conseguirlo.

Luis Vicente aseguró hace ahora una año, en una entrevista para Sálvame Deluxe, que disponía de una prueba de ADN que coincidiría con el de Bernardo en un 99,76%, realizada en un laboratorio de Granada, con la aquiescencia de su supuesto padre; pero que no tenía validez ante un juez y que, por ello, que quería iniciar un proceso de filiación para el que pedía, por burofax, una prueba de ADN a la que considera su hermana, Anabel Pantoja. «Me hice las pruebas con Bernardo y tengo un reconocimiento de él. El problema de la prueba es que está hecha a mi nombre y el de un donante anónimo. Teníamos previsto hacerlo juntos, pero se complicó. Recogí sus muestras en un bar e hice el procedimiento. El apellido Pantoja me da igual, es lo de menos. Quiero que reconozcan mis orígenes. Lo hago por mi madre y porque Bernardo, en su momento, me lo dijo», contó.

Luis ‘Pinocho’ en el funeral de Bernardo Pantoja / Gtres

Sin embargo, la influencer no parece estar muy por la labor, motivo por el que a Pinocho no le ha quedado más remedio que acogerse a la Justicia y dejar el tema en manos de sus abogados. Luis Manuel ha presentado una demanda contra la sobrina de Isabel Pantoja que obliga a la sevillana a dar el paso para con el examen. Una decisión que, en propias palabras de Luis Pinocho, apoyaría «uno de los miembros de la familia Pantoja con más peso», cuya identidad no ha trascendido, por el momento.

De ser cierta su relación paternofilial con Bernardo Pantoja, Pinocho sería el hijo nacido fruto de un idilio, corto pero intenso, del sevillano con la madre del joven, Josefa Rico Martínez, antes de comenzar la relación con Mercedes Bernal, la madre de Anabel Pantoja. Luis Vicente se enteró de la supuesta indentidad de su progenitor de niño, según desveló en la entrevista antes citada. «En Triana cuando era chico siempre he escuchado el comentario de que era hijo de Bernardo. Cuando eres pequeño esos comentarios no los echas cuentas. Cuando crecí le pregunté a mi madre sobre el tema. Mi madre me lo confesó en el 2017. Yo un día desayuné con Bernardo y Junco. Él me contó que había tenido una relación de amistad con mi madre y fruto de aquello nací yo. Yo con él tenia un trato especial», dijo. «El motivo del hermetismo es que entonces mi madre tenía su pareja y yo entiendo que tuvo un desliz. En aquella época eso estaba muy mal visto», añadió.

Bernanrdo Pantoja por las calles de Sevilla / Gtres

Anabel Pantoja hace oídos sordos a la demanda de Luis ‘Pinocho’

Por el momento, Anabel Pantoja no se ha pronunciado directamente ante los medios acerca de esta demanda. Aunque sí lo ha hecho, de forma indirecta, en su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. La influencer, que desde que se marchó de Sálvame ha optado por dejar en un segundo plano su vida personal, ha compartido una bonita instantánea junto a su padre que ha acompañado con la canción Yo quería, de Cristian Castro, cuyo fragmento favorito dice lo siguiente: «Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome. Con las ganas de quedarme, así abrazándote».

Anabel Pantoja junto a su padre / Instagram

En la actualidad, Anabel Pantoja está volcada en su faceta como creadora de contenido, y su relación sentimental con David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía, al que conoció en plena gira de la artista por América. Tras su ruptura con Yulen Pereira, Anabel decidió abrirse de nuevo al amor y darle una oportunidad al joven cordobés con el que inició, y mantiene, una discreta relación.