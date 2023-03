Más frentes abiertos para Anabel Pantoja (36). La vuelta de las Américas de la sobrina de Isabel Pantoja (66) no está siendo todo lo idílica que esperaba. A su reciente ruptura con Yulen Pereira (27) tras ocho meses de relación sentimental, se suma ahora la insistencia de Luis Manuel Pinocho (38) de ser reconocido como su hermano y, por tanto, como hijo legitimo de Bernardo Pantoja, quien falleció el pasado 25 de noviembre en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en el que llevaba varias semanas ingresado, tras un empeoramiento en su estado de salud. Algo que, según él, el propio padre de Anabel Pantoja ya habría aceptado antes de morir.

Luis Manuel se sentó anoche por primera vez en el plató de Viernes Deluxe para hablar sobre su lucha por demostrar que es hijo del hermano de la tonadillera fruto de un idilio, corto pero intenso, con su madre, Josefa Rico Martínez, antes de comenzar la relación con Mercedes Bernal, la madre de Anabel Pantoja. «Estoy 100% de que soy hijo de Bernardo Pantoja», expresó al comienzo de la entrevista.

Asimismo, el joven aseguró tener una prueba de ADN que coincide con el de Bernardo en un 99,76% realizado en un laboratorio de Granada, con la aquiescencia de su supuesto padre. «Me hice las pruebas con Bernardo y tengo un reconocimiento de él. El problema de la prueba es que está hecha a mi nombre y el de un donante anónimo. Teníamos previsto hacerlo juntos, pero se complicó. Recogí sus muestras en un bar e hice el procedimiento. El apellido Pantoja me da igual, es lo de menos. Quiero que reconozcan mis orígenes. Lo hago por mi madre y porque Bernardo, en su momento, me lo dijo», contó.

De esta forma, la prueba en si no tendría validez ante un juez y por eso, Luis Manuel ha iniciado un proceso de filiación para el que ha pedido, por burofax, una prueba de ADN a la que considera su hermana, Anabel Pantoja. Sin embargo, la influencer no parece estar muy por la labor. «¿Por qué no tener buena relación con ella? La llegada de un hermano no es nada malo. Ella tiene mucho temperamento, ella es Pantoja y ya está. A mí me da igual si Anabel Pantoja quiere tener una relación conmigo o no. Lo mismo te digo sobre el apellido. Es lo de menos. Si ella quiere nos hacemos una prueba lejos del foco mediático», expresó.

Durante su entrevista, Pinocho también habló acerca de cómo se entero de la supuesta identidad de su progenitor. «En Triana cuando era chico siempre he escuchado el comentario de que era hijo de Bernardo. Cuando eres pequeño esos comentarios no los echas cuentas. Cuando crecí le pregunté a mi madre sobre el tema. Mi madre me lo confesó en el 2017. Yo un día desayuné con Bernardo y Junco. Él me contó que había tenido una relación de amistad con mi madre y fruto de aquello nací yo. Yo con él tenia un trato especial», dijo. «El motivo del hermetismo es que entonces mi madre tenía su pareja y yo entiendo que tuvo un desliz. En aquella época eso estaba muy mal visto», añadió.

Preguntado acerca de la persona que ha ejercido como su padre, el entrevistado se rompió y confesó que prefería «no hablar del tema». «Yo nunca he tenido una figura paterna. A mí me dolía que él llamara a mi hermana y a mí no. Yo nunca le sentí como padre. No quiero hablar del tema, pero yo no vengo aquí a mentir, solo vengo a contar la verdad», concluyó.