La isla de La Palma está pasando por un delicado momento. Tras varios días de temblores el volcán Cumbre Vieja entraba en erupción poco después de las 16:00 horas del domingo. Un acontecimiento que no pillaba a nadie por sorpresa ya que los expertos habían anunciado esta posibilidad y desde hacía algunas jornadas se estaban tomando medidas de precaución para proteger a la población y minimizar los daños lo máximo posible.

Sin embargo, la explosión del volcán ha dejado un rastro de destrucción y desastre a su paso. El Cumbre Vieja ha expulsado lava por hasta ocho bocas y todavía no se sabe hasta cuándo se mantendrá esta situación. Más de 10.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares, muchos de los cuales han sucumbido al avance de las lenguas de lava en su camino hacia el mar. Hay alertas por incendio y por ahora se desconoce cuándo finalizará la erupción, que podría prolongarse durante varios meses, como ocurrió a principios de los años setenta en el caso del Teneguía, otro de los volcanes de la isla.

Han sido muchas las personalidades que han recurrido a las redes para mostrar su solidaridad con los canarios, así como para compartir imágenes de la erupción. Paula Echevarría ha sido una de las primeras en hacerlo. La actriz ha compartido un mensaje a través de los stories de su cuenta: “La Palma os mando todo mi amor”, ha comentado. En la misma línea, Nuria Roca o Rozalén se han solidarizado son la situación, “cuando el espectáculo de la naturaleza y la civilización son incompatibles…Todo mi apoyo a la gente de La Palma en estos momentos tan difíciles”, ha escrito la presentadora, mientras que la cantante ha publicado el siguiente mensaje: “¡Ay! Toda la fuerza para La Palma”.

Ariadne Artiles o Sara Sálamo, ambas de origen canario, se sienten especialmente afectadas. La actriz asegura que tiene el corazón encogido, mientras que la modelo ha recalcado que considera que la Tierra nos está avisando con este hecho de la importancia de cuidarla: “erupción histórica del volcán de La Palma. Nuestra isla bonita hoy nos habla, la tierra tiene su propio lenguaje, un lenguaje que nosotros, sus habitantes nunca entenderemos…”, ha escrito.

Blanca Romero, India Martínez o El Cordobés también se han pronunciado al respecto. “Todo mi cariño y apoyo para #LaPalma y su gente en estos momentos difíciles en los que todos os acompañamos en vuestra incertidumbre y dolor. Os mando un fuerte abrazo con el corazón”, ha escrito el torero. Julio Iglesias, poco activo en redes sociales, también ha querido mandar un mensaje de apoyo a la población a través de los stories de su cuenta de Instagram, donde ha compartido un extenso texto.

También extenso ha sido el comentario de Bibiana Fernández, que ha aprovechado la ocasión para pronunciarse sobre la marcha nazi que tenía lugar este fin de semana en Madrid, en el barrio de Chueca. “Durante dos días viví en una burbuja charla, comida, risas, ajena al teléfono y la televisión, pero dos imágenes me llenan de dolor. Pérdidas en una en #laislabonitalapalma, personas que van a perder sus casas y todos los esfuerzos de su vida, la segunda es menos tangible, pero igual de dramática, perdida de libertad. Madrid ha sido cuna de ciudad abierta y libre, el barrio de Chueca se vio invadido por un grupo de ultras al grito de fuera sidosos, Dios mío, quienes hemos perdido a tantos seres amados ese grito se nos clava como un cuchillo, no hablo ya de que las instrucciones no lo permitan la sociedad civil no puede permitírselo, la libertad es de todos, cuando las barbas de ti vecinos veas quemar. Mi solidaridad y cariño para que esto, lo segundo no se vuelva a repetir, y todo mi cariño para esa isla paradisíaca que en mis viajes fue siempre tan cariñosa”, ha escrito.