Lluvia de críticas a Anabel Pantoja por este detalle que ha pasado por alto

Anabel Pantoja se encuentra en un buen momento de su vida personal. Hace tan solo unos días, la sobrina de Isabel Pantoja publicaba en sus redes sociales que había viajado hasta Roma (Italia) para disfrutar de las calles de cuento de la ciudad eterna junto a su novio, David Rodríguez. Aunque sufrieron un inesperado percance debido a un intento de robo, eso no empañó la escapada de la pareja, que celebraba hace unos días su amor por todo lo alto. Motivo por el que la influencer ha sido duramente criticada en el universo 2.o.

Lluvia de críticas en la Red

La creadora de contenido ha publicado un vídeo en el que ha resumido cómo ha sido su último año. Desde su estancia en Miami (Estados Unidos) con motivo de la gira de su tía, sus numerosos viajes hasta los momentos más románticos junto al fisioterapeuta. «Hace 1 año, mi vida cambió: gracias», ha escrito como título del post. Sin embargo, lo que iba a ser una publicación con la que rendir homenaje a sus últimos doce meses se ha convertido en un gran debate para los usuarios de la Red, que no han dudado en dar su opinión al respecto.

Es importante recordar que cuando Anabel estaba al otro lado del charco todavía mantenía una relación sentimental con Yulen, a quien conoció durante su paso por el reality de Supervivientes. La separación entre ellos se produjo a principios de marzo, aunque la prima de Kiko Rivera nunca quiso dar muchos detalles sobre los motivos por los que su historia de amor con el esgrimista había llegado a su fin. Es por eso que los rumores sobre una posible infidelidad han comenzado a sonar con más fuerza. «¿Pero en esa época no estaba con Yulen?», indica una usuaria extrañada por las fechas que ha dado en el último clip Anabel Pantoja. «Se confirma que Yulen tenía razón», o «está feo lo que hicisteis» han sido alguno de los comentarios más llamativos. Por su parte, David Rodríguez ha preferido omitir esas opiniones y ha respondido con un «repetiría todo una y mil veces más».

Yulen Pereira sobre su ruptura

Mientras que Anabel Pantoja apostó por el hermetismo, su ex, Yulen Pereira concedió varias entrevistas hablando de su ruptura. «El día de la ruptura fue uno de los momentos más complicados para mí de estos dos últimos años. Ella llegó de la gira y dejarlo no era algo que estuviera premeditado», dijo en Viernes Deluxe. «No hay un momento exacto. Hay cosas que se van acumulando. Una relación siempre tiene sus más y sus menos. La distancia empeoró la relación. Con tantos viajes, yo tuve muchos momentos de dejadez y pasotismo que ella me achacó. Esos fueron los momentos que nos hicieron separarnos», añadió.

«Yo he tenido mis errores y los celos se pueden producir porque yo falto y también fallo. Esa es la parte en la que veo a Anabel más celosa. A eso hay que añadirle que no estábamos juntos. Cuando una relación es a semi-distancia hay que dar mucho más. Ella me entendía perfectamente, por eso me duele acabar tan mal. Ella entendía que me podía desenamorar. Fue una despedida muy dura. Yo le digo la verdad. Me rompo y le digo lo que pienso, que no veo futuro entre los dos. También le digo que creo que se merece una persona mucho mejor que yo a su lado», prosiguió el deportista en su relato.