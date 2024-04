Le encanta gustar y no lo disimula. Están en buen momento con «trabajo y salud». Es coqueta y dicharachera cuando posa frente a la prensa. Cuando no posa, huye de los focos a carreras. Es la sobrina de Isabel Pantoja, una sobrina que acompaña a la artista en todos sus conciertos y además gestiona sus redes sociales. Este sábado estará con ella en Madrid. Además, Anabel Pantoja ejerce como modelo. Modelo de belleza y embajadora por segundo año de una nueva firma de productos, que arrasa por su relación calidad precio. No tiene reparo en compartir sus trucos de belleza y cuidado personal durante un evento promocional que forma parte de su trabajo como personaje famoso. Desayuna aguacate y también se lo «echa en crema en el cuerpo», revela. «Ser embajadora de una marca de belleza supone mucha responsabilidad porque no quiero que los consumidores y mis seguidores digan que ¡menudo truño cuando les aconsejo algo!», añade.

«El cepillo del pelo que uso a diario, está hecho con fibra de trigo, es muy suave, se amolda, y te da como un pequeño masaje en la cabeza. Es un truco que repito cada día cuando salgo de la ducha, esa es mi rutina antes de acostarme, tras un lavado con champú y mascarilla con keratina», comenta. Otro de sus secretos, añade, es que «siempre lleva en el bolso toallitas íntimas», porque le parecen «maravillosas». Y además Anabel revela que le encantan los botes gigantes de gel porque son más cómodos en la ducha. Para cuidar su cuerpo, el secreto es usar una crema hidratante de aguacate y arroz; y para maquillarse, unas esponjitas pequeñas, buenas y económicas.

Anabel Pantoja, en Madrid./ GTRES

Contenta, -no habla para nada de la tía Isabel con los periodistas-, pero sí nos cuenta todos estos detalles durante una presentación en Madrid, en la que aparece algo retrasada, pero radiante. Viste con ropa vaquera sexy y llega perfectamente maquillada con pestañas postizas, o eso parece por el tamaño. La piel de su rostro es impecable y ella misma reconoce que «antes no la cuidaba nada y ahora la cuido muchísimo».

«Como modelos de artículos o productos sexuales de momento no me veo», dice respondiendo a un reportero, porque está muy «bien satisfecha» y no usa esos artículos. Confiesa también que su madre, con la que se lleva estupendamente, está loca con los productos que ella promociona. Habla con mucho amor también de ella y cuenta que esta Semana Santa le ha llevado tarta de queso para hacerla feliz. Aclara que está recuperándola, y que habla 3 veces al día con ella. «Cuando no tengamos a los nuestros, lo que nos va a quedar son los recuerdos», comenta emocionada. Y como tertuliana de televisión, con Ana Rosa Quintana en TardeAR, sobre su reciente fichaje, asegura que «se siente encantada». «Yo comencé con ella», advierte.

Minutos después de su exposición mediática remunerada, salió pitando para reunirse con su tía Isabel en un céntrico hotel de Madrid. Tia y sobrina están ya calentando motores para el concierto del sábado en la capital.

Por último, antes de marcharse del evento, le preguntamos por el término ‘melena pantoja’, y responde que «ha sido mítico siempre y super orgullosa de que todo el mundo lo diga; y deberían hacerle un champú a ella (se refiere a su tía)»