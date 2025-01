La pretendida humorada contra los sentimientos religiosos de LalaChus, la influencer que presentó las Campanadas de Nochevieja en TVE con David Broncano el nuevo icono de la televisión pública, no deja de recabar apoyos entre la progresía española. Tras el ministro Félix Bolaños, que ha celebrado que la presentadora se mofe de los católicos en la cadena pública, y la ministra Ana Redondo, señalando por machistas a quienes critican a la cómica, el periodista Jordi Évole ha salido también a enfrentarse a los católicos y a quienes les defienden para respaldar a LalaChus.

La estampita no es lo que más les molesta, pero necesitaban un clavo ardiendo al que cogerse. Viva todo lo que significa Lalachus. — Jordi Évole (@jordievole) January 2, 2025

Évole, a quien el Papa Francisco eligió para concederle una entrevista, no ha dudado en ponerse del lado de quienes se mofan de la Iglesia católica en la polémica de la estampita que mostró la presentadora, de nombre Laura Yustres, en la retransmisión de la cadena pública española. «La estampita no es lo que más les molesta, pero necesitaban un clavo ardiendo al que cogerse. Viva todo lo que significa Lalachus», ha proclamado Évole, para defender las polémicas Campanadas en TVE. No olvidemos, en este sentido, que el Gobierno de Pedro Sánchez regó con 68.715 euros públicos a la productora de Jordi Évole, Producciones del Barrio SL, cuando inició su reportaje para blanquear al que fuera número 1 de ETA, Josu Ternera.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha salido a condenar este jueves el «terrible» discurso machista contra LalaChus, por comentarios en redes sociales por su elección como presentadora de las Campanadas en TVE.

«Ese es el discurso que nos hace daño como sociedad, que nos hace dar pasos atrás en democracia, en Derechos Humanos. No lo podemos consentir», ha advertido la titular de Igualdad. Redondo ha rechazado la violencia machista y discursos de odio que se producen también en las redes sociales, como ha ocurrido contra Lalachus, ante lo que la ministra ha abogado por «arrinconar» a quienes lo utilizan, informa Ep.

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también salió a celebrar la burla a los católicos de LalaChus. Bolaños salió al paso de las críticas al chiste espetando que en el primer día del año llega «el primer intento de los ultras de amedrentar». Y remarcó: «En 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación, una medida del Plan de Acción por la Democracia», mostrando su apoyo a la pareja escogida este año por RTVE para emitir las campanadas en su primera cadena.