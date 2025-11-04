Sandra Barneda y Xuxo Jones presentarán las Campanadas en Mediaset

Mediaset ha desvelado hoy el nombre de los presentadores que darán en directo las Campanadas 2025-2026. Sandra Barneda y Xuxo Jones se tomarán las uvas con los espectadores el próximo 31 de diciembre. Barneda es una de las caras más conocidas del grupo de comunicación desde hace años y actualmente está presentando la nueva edición de la Isla de las Tentaciones en Telecinco. Por su parte, el cantante, influencer y presentador, Xuxo Jones, está al frente de Lo sabe, no lo sabe, el concurso que Cuatro emite por las tardes. Ambos competirán contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote quienes, este año, darán las Campanadas en una emisión conjunta desde la Puerta del Sol de Madrid para Antena 3, La Sexta y atresplayer. TVE, de momento, no ha confirmado a sus presentadores aunque hay muchas apuestas.

Sandra Barneda y Xuxo Jones darán la bienvenida al 2026 desde los canales de Mediaset España. Será la primera vez que la presentadora catalana y el artista murciano trabajen juntos pero ambos tienen ya experiencia en este evento tan importante.

Sandra Barneda fue la encargada de recibir el 2021 junto a Christian Gálvez en Mediaset, algo que ella siempre ha dicho recordar como un gran momento en su carrera.

Por su parte, Xuso Jones formó pareja con Kika Frutos en la televisión regional de Murcia durante tres años consecutivos.

Con esta pareja, Mediaset pretende mezclar la experiencia de un rostro tan querido en la casa como el de Sandra Barneda con la frescura de Jones, todo un fenómeno en redes sociales, radio y televisión.

La competencia

Los grandes rivales a batir este año- como siempre- en las Campanadas son Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Además, esta vez lo harán en una emisión conjunta desde la Puerta del Sol de Madrid para Antena 3, La Sexta y atresplayer, la plataforma digital de Atresmedia. Pedroche y Chicote se unirán una vez más en la emblemática plaza de la capita para tomar las doce uvas por décimo año consecutivo.

La retransmisión «va a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales», según ha adelantado Atresmedia este jueves. Las últimas campanadas en Antena 3 presentadas por la pareja, las que dieron inicio a 2025, fueron seguidas por más de 4,3 millones de espectadores de media, con un 28,1% de cuota de pantalla.

Falta por saber lo que hará RTVE porque hasta ahora no se ha pronunciado. La cadena pública sí ha puesto en marcha una encuesta donde los espectadores pueden dejar sus propuestas sobre qué presentadores quieren ver en la Puerta del Sol.