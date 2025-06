Sandra Barneda confiesa cuál es su condición para concursar en ‘Supervivientes’

Supervivientes 2025 se encuentra en la recta final de su andadura. Tras más de 100 días de supervivencia por Honduras, las celebridades están viviendo sus últimos días en los Cayos Cochinos. Y es que, irse a estas alturas del concurso no es plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, para que haya un ganador, tiene que haber todavía un par de bajas. Eso sí, el pasado domingo 8 de junio, antes de dar inicio a la gala, Sandra Barneda le dio la bienvenida a Álex Adrover, que se vio en la obligación de abandonar el reality por prescripción médica. Por ello, y tras su regreso a la civilización, la presentadora quiso saber cómo estaba viviendo su vuelta a España. Una cuestión que el actor no dudó en responder de manera honesta.

«Me emociona. Vengo en tren aquí a plató y me pongo a llorar. Necesito lo que estábamos viviendo. Se vive tan intensamente. Es tan bonito», confesó el artista. Ante ello, Kiko Jiménez, colaborador habitual de la cadena y ex superviviente, aprovechó el inciso para destacar lo bonita que es Cayo Paloma. Ante su comentario, Sandra Barneda le preguntó si no era peor esta isla al ser más pequeña. Pues, es la localización actual de los supervivientes. «Sí, pero te regala unos amaneceres y atardeceres que te acompañan toda la vida. Deberías ir», comentaba el novio de Sofía Suescun.

Sin embargo, lo que nadie vio venir fue la respuesta de Sandra Barneda ante esta proposición. Y es que, la presentadora confesó cuál sería su condición para poder participar en el reality como concursante oficial. «No te creas que no me lo han dicho. Si me retiro como presentadora, yo participaría. No sé si llegaría a los 21 días de Carmen Borrego», dejó claro.

Unas declaraciones con las que manifestaba que no tendría problema en vivir la extrema experiencia de Honduras. Pero, eso solamente sucederá si llega a dejar su profesión en el medio de la comunicación. Eso sí, no es la única presentadora que ha dejado caer que no le importaría concursar. Jorge Javier Vázquez ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que algún día, le gustaría pisar esas playas.

¿Quiénes son los finalistas de ‘Supervivientes 2025’?

La gran final de Supervivientes 2025 se encuentra a la vuelta de la esquina. El próximo martes, 17 de junio, los espectadores de la cadena descubrirán el nombre del gran ganador de la edición. Una última batalla que se disputarán los cuatro finalistas. Y es que, tal y como se ha comunicado de manera oficial, Anita Williams, Borja González, Álvaro Escassi y Montoya han logrado ganarse su plaza como posibles ganadores.

El primero en coronarse como finalista fue Montoya, que lo hizo tras superar una prueba de líder. La segunda finalista fue Anita Williams, que se aseguró su plaza el pasado martes, durante Supervivientes: Tierra de Nadie, después de haber sido la primera salvada por la audiencia. Una situación similar a la que vivió Borja González, tercer finalista y primer salvado del pasado jueves.

Asimismo, y tras la expulsión de Damián Quintero, Álvaro Muñoz Escassi fue premiado con su plaza en la final al ser el cuarto finalista de la edición. Por lo tanto, uno de estos cuatro concursantes se alzará con el cheque de los 200.000 euros. ¿Quién ganará la edición? ¡Comienza la cuenta atrás!