‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 8 de junio?

El pasado domingo, 8 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2025. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su edición, por lo que las emociones están a flor de piel entre los supervivientes. Y es que, cada vez falta menos para conocer el nombre del gran ganador. De hecho, anoche, durante Conexión Honduras, se reveló el nombre del nuevo expulsado y del primer finalista. Un adiós que se disputaban Borja González, Damián Quintero, Makoke, Montoya y Anita Williams. Pero, ¿quién ha sido el expulsado del reality?

Irse a pocos días de la final del concurso no es plato de buen gusto para nadie. Pero, el programa debe continuar y uno de ellos tuvo que despedirse de la edición. Eso sí, antes se revelaron los porcentajes ciegos de los nominados: 31%, 29%, 21%, 12% y 7%. De esta manera, y siguiendo los resultados del televoto del público, que ha votado a través de la app de Mitele, Damián, Borja y Montoya fueron los primeros en salvarse. De esta manera, el trío masculino ha vuelto a contar con el gran apoyo de la audiencia. Pues, son tres de los grandes favoritos a ganar la edición. Una situación que dejaba entre la espada y la pared a Makoke y a Anita Williams. Ambas han estado durante 95 días en Honduras y se han enfrentado a todo tipo de retos y penurias. De hecho, se han sometido a la elección del público, en varias ocasiones, en el televoto. Pero, esta vez, no pudo ser para una de ellas.

¿Quién se convirtió en la nueva expulsada de ‘Supervivientes 2025’?

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Sandra Barneda conectó con las nominadas, que se encontraban en la Palapa, para revelar el nombre de la expulsada final. De esta manera, la concursante que menos apoyo contó del público fue Makoke. Una expulsión que la colaboradora televisiva se tomó con deportividad, pero por la que no pudo evitar llorar por la pena.

«Estoy loca por ver a mis niños, a mis hijos y a mi novio. Tengo unos meses muy bonitos por delante. Me voy muy muy feliz y agradecida por todo. Quiero dar las gracias al universo. De verdad que me voy muy, muy feliz», dijo Makoke antes de marcharse. Unas palabras con las que hizo referencia a su próxima boda con su novio, Gonzalo.

«Quiero dar las gracias al programa, de verdad que es inmenso. Desde los redactores, cámaras, sonido… Esto es una barbaridad, es una oportunidad. Yo he crecido personalmente, estoy encantada de estar aquí. Os llevo a todos de verdad», confesó. «Lloro de emoción porque quiero dar las gracias al universo… Estoy muy agradecida, estoy muy feliz», agregó.

Antes de marcharse, Makoke fue elogiada por Laura Madrueño y Sandra Barneda, quiénes no dudaron en felicitarla por el gran concurso que había hecho. «¡Qué pena me da! Mujer inspiradora donde las haya, lo has dado absolutamente todo. A pesar de las caídas, te has levantado. Me ha encantado verte en la playa, con tu agua de coco y todo. Ha sido un placer verte concursar aquí», le dijo Madrueño. Unas palabras que fueron seguidas por la marcha de Makoke de la Palapa.